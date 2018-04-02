مجله مهر: حُسن ختام روزهای نوروزی، روز طبیعت یا همان سیزدهبدر است که که بر اساس یک سنت قدیمی خانواده ها در روز سیزدهم فروردین به دل طبیعت می روند.
سیزدهمین روز بهار که سالهاست با پایان تعطیلات نوروزی همزمان شده، روز پایانی دید و بازدیدهاست و کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که در خانه مانده باشد، گروههای خانوادگی یا دوستانه در هر فضای سبزی که پیدا میکنند، بساط نشستن را جور میکنند و چایی و شیرینی در کنار میوه و نهار ابزار پذیرایی است. البته ناگفته نماند که یکی از خوردنیهای این روز آش رشته با کشک است و حتی در پارکهای کوچک هم میتوان خانوادههایی را پیدا کرد که معمولا آش را از قبل پختهاند و حالا در دل طبیعت آن را میخورند.
اما همین بیرون رفتن و به دل طبیعت زدن هم آدابی دارد، در اینجا به برخی نکات کوچک که میتواند در بهتر شدن سیزدهمین روز فروردین در دل طبیعت موثر باشد، اشاره میکنیم.
همهچیز را از قبل آماده کنید
برای اینکه بتوانید از روز سیزدهبدر نهایت استفاده را ببرید، نیاز به برنامهریزی دارید. از خریدهایی که لازم است انجام شود تا اینکه هرکسی قرار است چه چیزهایی را با خودش بیاورد، باور کنید اصلا حس خوبی نیست که وقتی به محل مورد نظر رسیدهاید متوجه شوید دستمال کاغذی یا نمکدان یا حتی کبریت را جا گذاشتهاید!
برای اینکه برنامهریزی دقیقتری هم داشته باشید، میتوانید لیستی از همه وسیلههایی که نیاز دارید را حاضر و بر اساس آن جمع کنید. مورد مهم دیگری که در چنین برنامههایی بهتر است همراه داشته باشید، جعبه کمکهای اولیه است و فراموش نکنید که در صورت هر مشکلی با اورژانس تماس بگیرید.
سحرخیز باشید
سیزدهبهدر است و همه میخواهند جای خوبی را در طبیعت و پارکها پیدا کنند، اما به هر حال هرچه زودتر بروید، جای بهتری هم پیدا میکنید. درست است که همه ۱۲ روزی که تعطیل بودهاید را تا دیروقت بیدار ماندهاید و احتمالا صبحها هم بیشتر خوابیدهاید، اما اگر قرار است روز سیزدهم را در طبیعت بگذرانید، بهتر است شب کمی زودتر بخوابید که صبح هم بتوانید جای خوبی را پیدا کنید. البته فراموش نکنید که از قبل تصمیم بگیرید کدام سمتی میخواهید بروید یا پارک مورد نظرتان را انتخاب کنید، چون صبح همان روز زمان مناسبی برای انتخاب محل نیست و فقط شما را سردرگم میکند.
نه به یکبار مصرفها
درست است که ظروف یکبار مصرف کار را راحت میکند، اما تاثیر منفی زیادی برای محیط زیستی که در آن زندگی میکنیم، دارند. در این مورد بهتر است از خودمان شروع کنیم و استفاده از این ظروف را به حداقل برسانیم. خیلی از ظروف پلاستیکی و مِلامین که در خانه همه ما پیدا میشوند، میتوانند جایگزین مناسبی برای یکبار مصرفها باشند. یادتان باشد که حتما با خودتان چند کیسه پلاستیکی ببرید و زبالههایی که تولید کردهاید را در کیسه بریزید. طبیعت جای آشغال نیست و همانقدر که ما حق زندگی و استفاده از طبیعت را داریم، بقیه حیوانات و گیاهان هم دارند و نباید محل زیستشان را تخریب کنیم.
پرخوری نکنید
درست است که همه روزهای عید روزهای پرخوری و خوراکیهای خوشمزه حساب میشود، اما سیزدهبدر یکی از روزهای اصلی است! بنا بر داستانهای قدیمی در سیزدهمین روز بهار، باقالیپلو و مرغ را برای نهار میخوردند. عصر هم آش رشته و کاهو-سکنجبین از خوراکیهای اصلی آن بوده است. امروزه خیلی از خانوادههایی که به دل طبیعت میزنند جوجه کباب درست میکنند که احتمالا راحتتر هم هست. اما نکتهای که باید در نظر داشته باشید این است که این مقدار مواد خوراکی خوردن ممکن است سلامت شما را به خطر بیندازد. بهتر است کمی حواستان را جمع کنید و با شعار «کم بخور، همیشه بخور» در عین حالی که از همه خوراکیها میخورید، مریض هم نشوید.
آتش روشن کردن
احتمالا چیزی از آتش خطرناکتر برای طبیعت نمیتوان پیدا کرد. همین آتشهای کوچکی که قرار است چای ما را حاضر و غذایمان را گرم کند، میتواند یکی از بزرگترین خطرات برای طبیعت باشد. ترجیحا با خودتان منقل ببرید یا از محلهای مخصوص آتش درست کردن که امروزه تقریبا در همه پارکها هست، استفاده کنید. حتی اگر آتش هم به شیوه سنتی و با سنگ و چوب برپا کردید، یادتان نرود با استفاده از خاک و آب حتما آن را خاموش کنید، اما همچنان همراه داشتن ابزارهای ایمنی بهترین کار است.
نکتهای که بهتر است فراموش نکنیم، سیزدهم فروردین روز طبیعت است و بهتر است با گیاهان و درختان و محیط زیست مهربان باشیم. در این فصل درختان که تازه از خواب زمستانی بیدار شدهاند، خیلی حساس هستند و بیایید به بچهها یاد بدهیم که از شاخههای درختان آویزان نشوند و با محیط زیست مهربان باشند.
سرگرم شوید
به هر حال چون در طبیعت هستید، بچهها هم امکان بازی بیشتری دارند و میتوان بازیهای جمعی را به آنها یاد داد. از هفت سنگ و لیلی تا بازیهایی که با توپ و بدمینتون میتوان انجام داد. البته توپ و راکتهای بدمینتون را با خودتان ببرید.
سبزه و ماهی
اگر شما هم جای نگهداری از ماهی قرمزهای سفره عید را ندارید و آنقدر خوششانس بودهاید که تا ۱۳ فروردین زنده بمانند، بهتر است آنها را داخل حوض پارکها بیندازید، البته مطمئنا زنده نمیمانند، اما به هر حال خوراک گربهها و کلاغها میشوند.
درباره سبزههایی هم که بر اساس رسم گره میزنند و در آب میاندازند هم باید بگوییم که این از سنتهای قدیمی بوده و اعتقاد داشتند اگر آرزو کنند و سبزه را گره بزنند و بعد سبزه را که نماد باروری و سرسبزی است به آب که نمادی از پاکی میشود، بیندازند و گره در آب باز شود، آرزویشان برآورده میشود. اما در گذر زمان علاوه بر اینکه این سنتها تغییر کرده، بلکه با توجه به جمعیتی که امروز در کشور زندگی میکنند، این سبزه در آب انداختن فقط آلودگی و کثیفی به بار میآورد. یکی از راهحلها این است که سبزهتان را روی پشت بام یا پشت پنجره بگذارید تا خوراک پرندهها شوند.
کمی با دوربینها مهربان باشید
عکس گرفتن و ثبت خاطرهها در هر جایی خیلی کار پسندیدهای است، اما در روز طبیعت کمی با دوربینها و خودمان و طبیعت مهربانتر باشیم و کمتر سلفی و عکس بگیریم. هر زاویه و هر زیبایی برای یک بار هم که در عکس ثبت شود، کافی است. بهتر است بیشتر از کنار هم بودن و دیدن زیباییهای طبیعت لذت ببریم.
دیر برنگردید
هرچقدر هم ناراحت باشید و دلتان نخواهد این اتفاق بیفتد، اما سیزدهم آخرین روز تعطیلات نوروزی است و روزهای کاری و درسی از چهاردهم شروع میشود، بهتر است برای اینکه خیلی خسته نشوید، عصر زودتر به خانه برگردید و برای سال جدید کاری حاضر شوید.
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