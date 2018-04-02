مسابقات ربوکاپ آزاد با محوریت «سانچی» و «پلاسکو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مرتضی موسی خانی با اشاره به برگزاری مسابقات بین المللی ایران اپن در تاریخ ١٦ فروردین ماه جاری، گفت: این مسابقات در محل نمایشگاه بین المللی تهران در سالن های ٦ ،٧ ،٨ ،٩ ،١٠ و ٢٧ برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین با بیان اینکه با تلاش های همکاران در ایام تعطیلات عید نوروز، مراحل ساخت زمین های مسابقات به اتمام رسیده و در مرحله تحویل نهایی است، گفت: تیم های حاضر در این مسابقات روز ١٤ فروردین ماه برای پذیرش، در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه بخش دانش آموزی این دوره از مسابقات در روز چهارشنبه ١٥ فروردین آغاز خواهد شد، گفت: بازدیدکنندگان می توانند برای دیدن مسابقات از روز پنج شنبه به نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه کنند.

موسی خانی با بیان اینکه مسابقات در رده بزرگسالان و در روزهای پنج شنبه، جمعه و شنبه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این مسابقات در قسمت های لیگ امداد و نجات با محوریت کشتی سانچی و لیگ اطفای آتش با محوریت ساختمان پلاسکو ، ربات های جنگجو، ماشین های هوشمند و قلعه رباتیک مختص دانش آموزان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات ربات اطفای آتش ساخت مرکز تحقیقات مکاترونیک پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی خواهد شد.