موشک بازیافتی اسپیس ایکس به مدار زمین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، اسپیس ایکس برای دومین بار یک موشک بازیافتی فالکون ۹ را همراه فضاپیمای دراگون به مدار زمین فرستاد.

ماموریت «Commercial Resupply Service۱۴(CRS-۱۴)» این شرکت به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی از مقر کندی در کیپ کارناوال فلوریدا آغاز شد.

روی موشک بازیافتی فالکون ۹ یک کپسول دراگون با ۵۸۰۰ پوند ذخایر، قطعات یدکی و تجهیزات علمی (ازجمله دستگاه های طراحی شده برای از بین بردن زباله های فضایی) قرار داشت.

حدود ۱۰ دقیقه پس از پرتاب، کپسول دراگون به طور موفقیت آمیز از بخش دوم موشک فالکون ۹ جدا شد. این کپسول پس از سفری ۲ روزه به ایستگاه فضایی بین المللی خواهد رسید.

بخش اول این موشک سال گذشته در دوازدهمین ماموریت تامین ذخایر ناسا به کار گرفته شده بود. کپسول دراگون نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی به عنوان بخشی از ماموریت تامین ذخایر به ایستگاه فضایی بین المللی رفته بود.

نکته متمایز ماموریت اخیر آن است که اسپیس ایکس قصد بازیافت بخش اول یا دوم موشک پس از پرتاب را ندارد. این شرکت تصمیم دارد با این اقدام اطلاعات ارزشمندی طی فرایند سقوط موشک به اقیانوس جمع آوری کند.

پیش بینی می شود بخش اول این موشک در اقیانوس آتلانتیک و بخش دوم آن نیز در اقیانوس هند فرود آید.