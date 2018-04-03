«آلفابت» مهمان اتریشی ها شد/ انتخاب از بین ۱۲۰۰ اثر

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی از میان ۱۲۰۰ اثر ارسال شده برای نمایش در چهل و ششمین دوره فستیوال «نیشنز» انتخاب شد.
فستیوال «نِیشنز» یا ملتها فستیوال فیلم کوتاه است که از ۱۸ تا ۲۴ ماه می ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خردادماه در لنزینگ اتریش برگزار می شود.
بیش از ۱۰۰ فیلم کوتاه از سراسر جهان در ۶ روز در این جشنواره به نمایش درمیآیند.
در این جشنواره پس از نمایش آثار داورها، مخاطبان و کارگردان درباره هر فیلم صحبت می کنند.
«آلفابت» زندگی انسانهایی را روایت میکند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور ماندهاند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سالها است الفبای زیستن را از یاد بردهاند، نمیبینند، نمیشنوند و سخنی بر لب نمیسرایند، ولی کلمات بیقرار در انتظارند.
عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بکگراند: محدثه پیلهوران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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