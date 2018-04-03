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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

«آلفابت» مهمان اتریشی ها شد/ انتخاب از بین ۱۲۰۰ اثر

«آلفابت» مهمان اتریشی ها شد/ انتخاب از بین ۱۲۰۰ اثر

انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی به جشنواره ای در اتریش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی از میان ۱۲۰۰ اثر ارسال شده برای نمایش در چهل و ششمین دوره فستیوال «نیشنز» انتخاب شد.

فستیوال «نِیشنز» یا ملت‌ها فستیوال فیلم کوتاه است که از ۱۸ تا ۲۴ ماه می ۲۰۱۸ برابر با ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خردادماه در لنزینگ اتریش برگزار می شود.

بیش از ۱۰۰ فیلم کوتاه از سراسر جهان در ۶ روز در این جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

در این جشنواره پس از نمایش آثار داورها، مخاطبان و کارگردان درباره هر فیلم صحبت می کنند.

«آلفابت» زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که زندگی کردن را فراموش کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده‌اند. به طور کلی این فیلم در مورد مردمانی است که سال‌ها است الفبای زیستن را از یاد برده‌اند، نمی‌بینند، نمی‌شنوند و سخنی بر لب نمی‌سرایند، ولی کلمات بی‌قرار در انتظارند.

عوامل ساخت این انیمیشن عبارتند از کارگردان: کیانوش عابدی، انیماتور: فرنوش عابدی، رندر و کامپوزیت: مرتضی نیتی، ویژوآل: حامد پورکرمان، طراح: امیرحسین نوروزی، بک‌گراند: محدثه پیله‌وران، موسیقی: سروش عابدی، محصول: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 4261932
زهرا منصوری

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