معضل مصرف کالای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل پیغامی استاد دانشگاه امام صادق(ع) در بخشی از کتاب «الگوی اسلامی مصرف؛ مروری بر بایسته های مصرف در تحقق الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت» آورده است:

مقام معظم رهبری بارها و بارها و به ویژه در بحث از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مصرف کالای خارجی را مورد توجه و تاکید قرار داده اند.

یکی از نگرانی های ایشان این مسئله بوده که به چه علت عده ای به مصرف کالای خارجی، آن قدر اشتیاق و عشق می ورزند و هنگامی که یک کالا، خارجی و مارک دار شود، به مصرف آن راضی می شوند؛ درحالی که مساله کالای خارجی یک «دو دو تا، چهارتا» است.

هنگامی که مردم کالای خارجی را تقاضا می کنند، فروش بیشتر آن کالا، منجر به رونق آن شده و در پی آن، به گونه ای شعار «تولید خارجی، حمایت از کار و سرمایه خارجی» محقق شده است.

بدیهی است که اگر کسب و کار یک تولیدکننده داخلی رونق نداشته باشد، اگر فروش او نصف شود و اجناس تولیدی، در انبار کارخانه باقی بماند، ناگزیر خواهد شد که تولید خود را کاهش داده، اضافه کاری های کارگران را حذف و تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی را اخراج کند.

اما اگر جنس داخلی مصرف شود، این سیگنال برعکس خواهد بود و سیگنالی که به تولیدکننده خارجی ارسال می شد که «بیشتر تولید کن! این جا خریدار جنس تو هستند!»، به تولیدکننده داخلی داده می شود.

متاسفانه ما در زمینه واردات دچار غفلت شده ایم. با اندکی دقت نظر، متوجه انبوه محصولات خارجی پیرامون خود خواهیم شد. گاهی از ساعت و موبایلمان گرفته تا کاپشن، شلوار، کفش و… خارجی هستند و در این میان، چیزی از محصولات ایرانی باقی نمی ماند و این برای یک اقتصاد، علامت خطرناکی خواهد بود.

در این زمینه مصرف کننده ما باید یک نگاه کلان داشته باشد؛ به گونه ای که بداند هرگونه مصرف او به مثابه یک سیگنال خواهد بود؛ خواه به تولیدکننده داخلی و خواه به محصول خارجی.

گاهی اوقات با کمبود ارز مواجه می شویم. طبیعتا در این گونه شرایط، لزومی ندارد برخی کالاهای غیرضروری و لوکس خارجی خریداری شوند. به عنوان مثال، دیگر نیاز نیست با ارز دولتی، شکلات خارجی به کشور وارد شود. شکلات خارجی باید با ارز ده هزار تومانی وارد شود.

اگر کسانی هستند که پول اضافی دارند، بروند خرج شکلات خارجی کنند، اما نباید شکلات خارجی آن قدر ارزان باشد که همه آن را بخرند. نباید تمامی افراد جامعه از هر دهک درآمدی که باشند، توقع و انتظار آن را داشته باشند که شکلات خارجی مصرف کنند. به عبارت دیگر، نباید مصرف آن تبدیل به فرهنگ مصرفی بدنه افراد جامعه شود.