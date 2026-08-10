https://mehrnews.com/x3cMvP ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6913645 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ گزارش میدانی مهر از تجمع شبانه مردم سنندج سنندج- خبرنگار مهر با حضور در تجمع شبانه مردم سنندج، اهمیت حضور شهروندان در این اجتماع مردمی را روایت میکند. دریافت 34 MB کد مطلب 6913645 کپی شد مطالب مرتبط تجمعات شبانه مردم در ورامین ادامه دارد اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی روایت مهر از حماسه آفرینی مردم سنندج در اجتماع شبانه حضور وحدت آفرین سنندجیها در شبهای همبستگی و مقاومت ضیایی: انقلاب اسلامی حرکتی برای خروج جامعه اسلامی از انفعال است برچسبها اجتماع مردمی تجمع مردمی سنندج
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