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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

گزارش میدانی مهر از تجمع شبانه مردم سنندج

گزارش میدانی مهر از تجمع شبانه مردم سنندج

سنندج- خبرنگار مهر با حضور در تجمع شبانه مردم سنندج، اهمیت حضور شهروندان در این اجتماع مردمی را روایت می‌کند.

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کد مطلب 6913645

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