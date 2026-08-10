https://mehrnews.com/x3cMvN ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6913644 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ میدانداری مردم انقلابی بجنورد ادامه دارد بجنورد- میدانداری مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی در صد و شصت و سومین شب ادامه دارد. دریافت 26 MB کد مطلب 6913644 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و دومین موج حضور بجنوردیها در میدان گوهری: پیام شهادت رهبر شهید را با ایستادگی در برابر دشمن تبیین کنیم صد و شصت و یکمین موج حضور بجنوردیها در میدان اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی صد و پنجاه و نهمین موج حضور بجنوردی ها در میدان صد و پنجاه و هفتمین موج حضور بجنوردیها در میدان صد و پنجاه و هفتمین موج حضور بجنوردیها در میدان صد و پنجاه و پنجمین موج حضور بجنوردی ها در میدان وداع با پیکر شهید قربانعلی مرگانی در تجمع مردمی بجنورد برچسبها تجمع مردمی بجنورد آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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