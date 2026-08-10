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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

میدان‌داری مردم انقلابی بجنورد ادامه دارد

میدان‌داری مردم انقلابی بجنورد ادامه دارد

بجنورد- میدان‌داری مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی در صد و شصت‌ و سومین شب ادامه دارد.

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کد مطلب 6913644

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