https://mehrnews.com/x3cMw2 ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6913655 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها لنگرود- میدان انقلاب شهر لنگرود امشب شاهد صد و شصت و سومین شب حماسه حضور مردم این شهر است. دریافت 9 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6913655 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم رشت در شب صد و شصت و سوم مقاومت میدان داری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب به ایستگاه ۱۶۳ رسید صد و شصت و سومین شب از تجمع مردمی در گرگان روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی مردم مشهد در تجمعات اجتماع شبانه مردم سلماس در ادامه شب های مقاومت ملی تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و سومین شب خونخواهی حجت الاسلام نقوی: دشمن با ایجاد ترس و تردید روحیه ملت را هدف گرفته است برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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