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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها

صد و شصت و سه شب میدان داری لنگرودی ها

لنگرود- میدان انقلاب شهر لنگرود امشب شاهد صد و شصت و سومین شب حماسه حضور مردم این شهر است.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6913655

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