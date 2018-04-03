به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آمازون و گوگل قصد دارند تمام حرکات کاربران خود را رصد کنند.

درهمین راستا مجموعه ای از حق امتیاز اختراع های مختلف دو شرکت نشان می دهد احتمالا آنها در آینده از بلندگوهای هوشمند برای گوش دادن به محاورات کاربران استفاده می کنند.

این اختراع ها نشان می دهند دستگاه های «گوگل هوم» و «آمازون اکو» همه چیز را از وضعیت روحی تا وضعیت سلامت کاربر رصد و براساس این اطلاعات تبلیغات هدفمند ارائه می کنند.

در حق امتیاز اختراع گوگل به چگونگی استفاده از سیگنال های صوتی و بصری برای درک بهتر حالات روحی و وضعیت سلامت کاربر اشاره شده است.دستگاه ها به تن صدای کاربر توجه می کنند، شیوه تنفس او را رصد می کنند. همچنین عطسه و سرفه کاربر را نیز ردیابی می کنند.

علاوه بر این موارد دستگاه می تواند لباسی در کف کمد کاربر با عکس یک هنرپیشه را رصد کند. در مرحله بعد این داده را با تاریخچه مرورگر اینترنتی کاربر و جستجوی او برای نام هنرپیشه ترکیب می کند. به این ترتیب گوگل تماشای یک فیلم را به کاربر توصیه می کند.

گوگل در یک حق امتیاز اختراع دیگر دستگاهی را شرح می دهد که به والدین مشاوره ارائه می کند تا رابطه با فرزندانشان را بهبود دهند یا هنگامیکه کودکان در خانه تنها هستند از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری می کند.

آمازون نیز در یک حق امتیاز اختراع توضیح داده چگونه الگوریتم «رصد صوت» در دستگاه های مختلف صوت را به طور واقعی تحلیل می کند.

در این حالت دستگاه با شنیدن کلماتی مانند «نفرت» یا «عشق» تبلیغاتی مرتبط را با افکار و تمایلات کاربر ارائه می کند. در تصویر مربوط به آن نیز نشان می دهد چگونه با رصد یک تماس میان دو دوست به یکی از آنها عضویت در یک کلوب ورزشی و دیگر تخفیف بازدید از باغ وحش سن دیه گو ارائه می شود.