به گزارش خبرنگار مهر، قطار حومه ای که همواره از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوره وزارتش یاد می شود، اخیرا به دلیل برخی ناکارآمدی ها با انتقاد رو به رو شده است.

اگر چه بر اساس اظهارات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، یکی از مهمترین مشکلات حمل و نقلی و زیست محیطی تهران، ورود روزانه ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی شخصی از شهرهای مجاور و حومه تهران به پایتخت است، با این حال در دنیا معضل ناپایداری زیست محیطی و صعوبت حمل و نقل درون شهری را با توسعه شهرهای اقماری و اتصال آنها با استفاده از حمل و نقل ریلی حل کرده اند.

اما آنچه سبب شده تا در شهرهایی چون توکیو که روزانه ۷ تا ۱۰ میلیون نفر جمعیت شناور دارد و شبها برای استراحت به شهرهای اقماری پایتخت ژاپن سفر می کنند، کندی تردد در شهر صورت نگیرد، توسعه حمل و نقل ریلی سریع السیر و اختصاصی برای مسافران شهرهای اقماری توکیو است.

به نظر می رسد الگوبرداری عجیب وزارت راه و شهرسازی از شهرهایی چون توکیو، لندن، شانگهای، پکن و نیویورک که در توسعه حمل و نقل ریلی مسافری پرسرعت، گوی سبقت را از سایر کلانشهرهای مطرح دنیا ربوده اند، نتوانسته به کاهش سهم جاده و خودروی شخصی از تردد مسافران شهرهای اقماری تهران به پایتخت و انتقال آنها به ریل منجر شود.

نمونه این برنامه ریزی ناموفق، قطار حومه ای قم ـ تهران است که در روزهای اخیر و پس از تغییر ساعت رسمی کشور و جابه جایی زمان نماز صبح، قطار ۵ و ۲۵ دقیقه، ساعت ۸ و ۱۰ دقیقه به ایستگاه راه آهن تهران می رسد! علت آن، توقف ۲۰ دقیقه ای برای نماز صبح و سپس توقف های متعدد در میانه راه برای عبور دادن قطارهای عبوری از مسیر ریلی تهران قم اعم از باری و مسافری است.

زمان سفر از قم به تهران با قطار حومه ای، حدود ۳ ساعت!

این اتفاقات سبب شده تا مسیر یک و ساعت و نیمه قم ـ تهران (در صورت تردد با خودروی شخصی) به ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه برسد تقریبا دو برابر زمان سفر با خودروی شخصی.

این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی بارها از عدم کاهش سهم خودرو از حمل و نقل مسافران حومه ای تهران و عدم افزایش سهم ریل از این جابه جایی علی رغم توسعه قطارهای حومه ای و تخصیص یارانه های سنگین دولتی به این قطارها انتقاد کرده است.

قطار ۵:۲۵ دقیقه صبح از برنامه حذف شد

همچنین از دیگر مشکلات این خط این است که قرار است از روز جمعه ۱۷ فروردین، قطار ساعت ۵ و ۲۵ دقیقه صبح حذف شده و ساعت شروع تردد ریلی به تهران از ۹:۳۵ دقیقه باشد.

این در حالی است که بیشترین مسافران قطار حومه ای ساعت ۵ و ۲۵ دقیقه این قطار، دانشجویان، کارمندان و بیمارانی هستند که برای انجام کارهای روزمره خود، صبح ها از قم خارج و عصرها به این کلانشهر جنوبی پایتخت برمی گردند.

از سوی دیگر به دلیل دور بودن میدان مرکزی، برای سوار و پیاده کردن مسافران جاده ای، میدان ۷۲ تن قم در نظر گرفته شده است که فاصله زیادی با مرکز شهر دارد و امکان استفاده خانواده ها یا بانوان از این محل برای تردد به تهران مشکل خواهد بود. این در حالی است که ایستگاه مرکزی راه آهن قم در مرکز شهر و در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه (س) قرار دارد که از امنیت اجتماعی مناسبی برای خانواده ها برخوردار است.