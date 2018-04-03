به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مهران قربانی اظهار داشت: ایمنسازی و اصلاح نقاط پرتصادف راههای کشور، نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر است اما تلاش میشود تا در فرایندی سهساله این نقاط شناسایی و ایمنسازی شوند.
وی افزود: برخی از این نقاط مثل تقاطعهای غیره مسطح و تعریض جادهها نیازمند منابع مالی بیشتر هستند که بهمحض تأمین منابع، اصلاح و ایمنسازی میشوند.
قربانی با بیان اینکه در استان گیلان ۹۰ نقطه یا محدوده پرخطر شناساییشده است، اظهار داشت: آرامسازی، نصب تابلوهای مکمل و تجهیزات لازم در تمامی این نقاط صورت گرفته است و اقدامات اساسیتر ایمنی در ۹ یا ۱۰ نقطه باقیمانده در میانمدت و بلندمدت انجام میشود.
عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار داشت: استانهای شمالی کشور و شهرهای زیارتی جزء نقاط گردشگرپذیر در تعطیلات نوروزی هستند و به همین دلیل این مسیرها به لحاظ شرایط ایمنی و ترافیکی مورد ارزیابی و بازرسی بیشتر قرار میگیرند.
وی با اشاره به اینکه سه عامل خستگی و خوابآلودگی، حواسپرتی و عجله در تصادفات نوروز امسال نقش داشته است، تصریح کرد: رانندگان در مسافتهای طولانی حتماً استراحت ۱۵ دقیقهای پس از ۲ ساعت رانندگی را جدی بگیرند تا سفر ایمنتری را برای خود، خانواده و سایر هموطنان فراهم کنند.
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