به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی صفاری نیا نقطه قوت پارک فناوری پردیس را در سال ۹۶ ، رویکرد نقشآفرینی در زنجیره ایده تا محصول دانست و گفت: صاحبان ایده، صاحبان اختراع، استارتاپ ها، تیمهای جوان کاری، شرکتهای بالغ، صنایعی که در کشور فعال هستند، هرکدام بهنوعی در این زنجیره قرار گرفتند.
وی افزود: ما سعی کردیم در هر بخش نقشآفرینی خود را بهطور جدی داشته باشیم، تا این زنجیره اتصال و پیوند بهتری داشته باشد.
به گفته صفاری نیا، پارک فناوری پردیس در سال ۹۷ با افزایش اقدامات تکمیل و تقویتکننده این زنجیره تلاش خواهد کرد تا نقشآفرینی جدیتری را در عرصه فناوری و نوآوری کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم تا در نظام ملی نوآوری کشور و اکوسیستم کارآفرینی کشور پارک فناوری پردیس معاونت علمی نقش جدیتری داشته باشد؛ امیدواریم این پارک بتواند بیشاز پیش به زایش شرکتهای دانشبنیان تازه و استارتاپ های نو کمک کند.
صفاری نیا تقویت بهتر شرکتهای دانشبنیانی که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی مستقر هستند را نیز اقدامی مهم در تقویت این زنجیره دانست.
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