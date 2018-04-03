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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

رئیس پارک فناوری پردیس :

نقش‌آفرینی جدی تر در اکوسیستم فناوری کشور

نقش‌آفرینی جدی تر در اکوسیستم فناوری کشور

رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی، از اقدامات قابل‌توجه این پارک برای مستحکم‌تر کردن زنجیره کارآفرینی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی صفاری نیا نقطه قوت پارک فناوری پردیس را در سال ۹۶ ، رویکرد نقش‌آفرینی در زنجیره ایده تا محصول دانست و گفت: صاحبان ایده، صاحبان اختراع، استارتاپ ها، تیم‌های جوان کاری، شرکت‌های بالغ، صنایعی که در کشور فعال هستند، هرکدام به‌نوعی در این زنجیره قرار گرفتند.

وی افزود: ما سعی کردیم در هر بخش نقش‌آفرینی خود را به‌طور جدی داشته باشیم، تا این زنجیره اتصال و پیوند بهتری داشته باشد.

به گفته صفاری نیا، پارک فناوری پردیس در سال ۹۷ با افزایش اقدامات تکمیل‌ و تقویت‌کننده این زنجیره تلاش خواهد کرد تا نقش‌آفرینی جدی‌تری را در عرصه فناوری و نوآوری کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا در نظام ملی نوآوری کشور و اکوسیستم کارآفرینی کشور پارک فناوری پردیس معاونت علمی نقش جدی‌تری داشته باشد؛ امیدواریم  این پارک بتواند بیش‌از پیش به زایش شرکت‌های دانش‌بنیان تازه و استارتاپ های نو کمک کند.

صفاری نیا تقویت بهتر شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی مستقر هستند را نیز اقدامی مهم در تقویت این زنجیره دانست.

کد مطلب 4262279

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