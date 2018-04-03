کاهش ۹ درصدی میزان تصادفات در استان اصفهان/۲۳ تصادف فوتی رخ داد

سرهنگ جواد درستکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش ۹ درصدی میزان تصادفات استان نسبت به سال گذشته اظهار داشت: از تاریخ ۲۷ اسفند ۲۳ فقره تصادف فوتی در جاده های استان اصفهان رخ داد که متاسفانه در این تصافات ۲۹ نفر جان باختند.

وی افزود: همچنین تعداد ۲۰۶ فقره تصادف جرحی با ۴۰۴ مجروح و ۱۰۳ فقره تصادف خسارتی در همین مدت شاهد بودیم که بیشترین علت تصادفات، عدم توجه به جلو از سوی رانندگان بوده است.

۵۱ درصد از کل تصادفات جاده ای از نوع واژگونی بوده است

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اصفهان با بیان اینکه ۵۱ درصد از کل تصادفات جاده ای در نوروز امسال از نوع واژگونی بوده است، ابراز داشت: بیشترین تصادفات جاده ای نیز بین ساعات ۱۴ الی ۱۶ عصر رخ داده است.

وی همچنین از کاهش ۷۱ درصدی تصادفات فوتی در راه های درون شهری خبر داد و گفت: همچنین شاهد کاهش ۶۰ درصدی تصادفات جرحی و کاهش ۴ درصدی تصادفات خسارتی در راه های درون‌شهری استان بودیم.

سرهنگ درستکار تاکید کرد: همکاری خوب مردم و رعایت قوانین و مقررات موجب شد تا امسال شاهد کاهش چشمگیر تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی در معابر شهری استان باشیم که جای تقدیر دارد.