بازدید ۱۰۰هزار نفر از جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی در قزوین

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای نوروزی کشور، توانست با اجرای بیش از ۳۵۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، آئینی، ورزشی و محلی، ۹۹ هزارو ۴۰۰ نفر بیننده از داخل و خارج از کشور داشته باشد که به طور میانگین، جشنواره هفت روزه امسال رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه جشنواره نوروزی سال قبل دارد.

مدیراجرایی اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن قزوین گفت: اولین تجربه برپایی جشنواره ملی فرهنگ و سنن از دید بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، مسوولان کشوری، استانی و شهری بسیار ارزنده و درخور توجه بود.

وی افزود: این برنامه فاخر فرهنگی توانست چشم اندازهای گردشگری شهر قزوین را رونق بخشد و زمینه حضور ۹۹ هزارو ۴۰۰ نفر از بازدید کنندگان شهرهای مختلف ایران و حتی دیگر کشورهای جهان در قزوین را فراهم کند و موجب نشاط و شادابی شهروندان شود.

درافشانی یادآورشد: جشنواره نوروزی امسال در مدت یک هفته بیش از ۹۹ هزار و ۴۰۰ نفر بازدید کننده داشت که رشد ۳۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه برگزاری جشنواره نوروزی سال قبل که در ۹ روز برپایی جشنواره حدود ۷۳ هزار نفر بازدید کننده داشت.

وی با بیان اینکه شعار «قزوین، شاداب، نزدیکترین مقصد» به درستی در اولین سال انتخاب آن اجرایی شد و حضور دکتر جمشید انصاری معاون رئیس جمهور، نمایندگان مردم قزوین، البرز و آبیک و نمایندگان تاکستان و بویین زهرا در خانه ملت، استاندار و معاون عمرانی، اعضای شورای شهر، شهردار، معاونین و مدیران شهری، رئیس فدراسیون ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی، معاون شهردار تبریز، سرگروه ها و اعضای تیم های ورزشهای بومی و محلی و آیینی از سراسر کشور و استان، شخصیت های مطرح و هنرمندان کشوری همچون سروش صحت، مریم امیر جلالی، علی انصاریان، مجید اخشابی، پویا بیاتی و فرزاد فرخ، حمید فولادی، ستار بهرامی، حسین شکری و مسعود حیدری به همراه گردشگرانی از اسپانیا، کانادا، سوریه، آلمان، ژاپن و کره جنوبی از مهمترین چهره ها و میهمانانی بودند که از چهارم تا دهم فروردین ماه از جشنواره بازدید کردند و دیگر آثار و ابنیه تاریخی و میراثی شهر را نیز مورد بازدید قرار دادند.

دبیر اجرایی اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن استان قزوین با اشاره به تبلیغات رسانه ای و بازتاب های خبری متنوع این جشنواره گفت: بازتاب های این برنامه ۷ روزه از شبکه سیمای قزوین به شکل زنده تحت عنوان برنامه "همدلی"، پخش آن از شبکه ملی و شبکه ۳ سیما و شبکه شما در چند بخش مختلف، انعکاس اخبار در خبرگزاریها و نشریات کشوری همچون فارس، مهر، ایرنا، همشهری، ایران، جام جم، خبر ورزشی، ساخت بیش از ۲۰ کلیپ و تیزر تلویزیونی و تلگرامی و انعکاس گسترده آنها در فضای مجازی و سیمای قزوین، تهیه بیش از ۷۰۰ خبر و بیش از دوهزار و ۱۰۰ عکس خبری از جشنواره و انتشار آنها برای مخاطبین، انتشار ۴ شماره نشریه داخلی جشنواره تحت عناوین «قیصریه» و «چهارسوق» (برگرفته از اسامی بخشهای مختلف سعدالسلطنه) و نیز تبلیغات محیطی و چاپ بیش از دوهزار مترمربع بنر، بیلبورد، فیکسچر و تیربرد در شهر، فضای داخلی جشنواره و راههای منتهی به قزوین ازجمله کارهای تبلیغاتی است که در این جشنواره صورت گرفت.

درافشانی بخش تحریریه، عکاسی و مستند سازی جشنواره را از برنامه های اصلی دانست و یادآورشد: همکاری با ۴۵ نفر از خبرنگاران، مستند سازان، عکاسان، تیم تشریفات و مترجم، توانمندی رسانه ای این جشنواره را نشان می دهد و تمامی میهمانان نظر خود را درقالب مصاحبه خبری بیان کردند و اغلب آنها در دکور سنتی و ارزنده مستند سازی که ازسوی هنرمندان استانی تدارک دیده شده بود، از حسن ها و بازتابهای جشنواره گفتند. همچنین در این جشنواره فیلمبرداری هوایی از جشنواره انجام شد و این مهم یکی از جذابیتهای اساسی آن بود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه درکل جشنواره، بیش از ۳۵۰ برنامه متنوع اجرایی شد از حضور ۱۳ استان در این جشنواره خبرداد که به اجرای برنامه های آئینی و ورزشهای بومی و محلی همت گماشتند، افزود، حضور استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی، ایلام، قزوین، خوزستان، خراسان شمالی، گیلان، آذربایجان غربی، لرستان، اردبیل، کردستان و تهران در این جشنواره حضور یافتند و ۱۰۴ اجرای مختلف را در استیج اصلی سعدالسلطنه، کاخ موزه چهلستون و دیگر بخشها برای مردم اجرایی کردند.

درافشانی ادامه داد: برنامه اجتماعی "کودک، خانواده و هویت" در طول جشنواره، ۷ برنامه متنوع را برای خانواده ها، کودکان و نوجوانان در بخشهای آیینی، بومی، محلی و بازیها، برپایی مسابقات خانواده محور، اجرای میان برنامه های طنز و غیره برای خانواده ها اجرا کرد. همچنین دربخش اجرای "برنامه های آیینی، هویتی و تاریخی" ۱۴ برنامه متنوع شامل هنر نقالی، خیمه شب بازی، اجرای برنامه بازسازی عصر صفوی و رژه صفویه توسط هنرمندان مطرح استان اجرایی شد.

وی ادامه داد: درحوزه اجرای جنگ های شبانگاهی، ۷ برنامه شاخص با حضور شخصیت های مطرح و هنرمندان کشوری و استانی اجرا شد، برنامه های تولیدی مختلف دربخش گردشگری، نماهنگ، گزارش از بناها، وله تولید برنامه الک دولک و اجرای برنامه موسیقی استانی دف و نی نیز ازجمله این برنامه ها بود.

مدیر اجرایی جشنواره یکی از مهمترین توانمندی های این جشنواره را همکاری با مجریان مجرب در اجرای برنامه های عصرگاهی و شبانگاهی عنوان کرد.

رئیس سازمان فرهنگی خبرداد: برقراری استیج رادیو نمایشگاه در حیاط شترخوان از دیگر اقدامات صورت گرفته بود که طی ۷ روز فعالیت جشنواره توانست ۱۱ برنامه به همت گروه موسیقی پایکوبان، قلندری، گروه موسیقی کوتاه قدهای بلند همت و تئاتر توانا و هنرنمایی ۲۶ هنرمند اجرایی کند و مورد استقبال قرار بگیرد.

وی افزود: دربخش مشارکت و انعقاد قرارداد با صداوسیمای مرکز قزوین، ۲۴ برنامه استانی و کشوری به مدت ۷۷۵ دقیقه تولید شد، که ۷ برنامه شبانگاهی به مدت ۴۹۰ دقیقه، ۷ برنامه زنده تولیدی برای شبکه ۳ سیما به مدت ۷۰ دقیقه، سه برنامه الک دولک از روند نمایشگاه به مدت ۷۵ دقیقه و ۷ برنامه تولیدی برای شبکه شما به مدت ۱۴۰ دقیقه تولید و پخش شد.

وی ادامه داد: طراحی و ساخت دکورهای اصلی حیاط سعدالسلطنه و رادیو نمایشگاه به شکل سنتی و با هویت تاریخی، برپایی مراسم افتتاحیه به شکل رسمی؛ طراحی، اجرا و چیدمان فضای کلی نمایشگاه برگرفته از طرح های سنتی، شخصیت های تاریخی هنرمندان و مشاهیر قزوین، طراحی و اجرای هفت سین نوروزی، برپایی نماز جماعت، ایجاد کانترهای اطلاع رسانی، بهره مندی از توان کارشناسان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حضور تن پوشهای عروسکی از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش بود.

درافشانی گفت: دربخش اجرای تئاتر خیابانی، ۵۳ برنامه شامل تئاتر طنز خیابانی، اجرای ساز و دهل، برنامه شاد حاجی فیروز، تن پوشهای عروسکی و غیره درطول ایام عید به هنرنمایی پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: از اقدامات مشارکتی سازمان فرهنگی به مناسبت ایام عید میتوان به برگزاری برنامه عیدانه با شهدای گمنام (در تپه نورالشهداء هنگام تحویل سال) و راه اندازی خانه موزه شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی به کمک بخش خصوصی جهت حضور بازدید کنندگان و مسافران نوروزی به مدت ۱۳ روز اشاره کرد.

دبیر اجرایی جشنواره خبرداد: درطول جشنواره ۲۶ برنامه مختلف در غرفه های ورزشی حیاط سعدالسلطنه و دیگر بخشهای ورزشی برگزار شد؛ غرفه سلامت و موج تندرستی، سلامتی با دستگاه بادی کامپوزیشن آنالیز، دارت، برج هیجان، مکعب بازیگوش، فوتبال دستی، بازی و نمایش اسپوکس، نمایش و بازی همگانی هاپکیدو و دفاع شخصی، ورزش باستانی، مسابقات همگانی کراس فیت، طناب کشی، رالی ماشینهای سوختی، بندبازی مدرن و غیره برای اقشار مختلف بازدید کننده برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت.

وی گفت: همچنین به همت کارگروه بومی و محلی استان قزوین حدود ۷۰ بازی و سرگرمی سنتی (شامل قیش بازی، بارو پرش، کلاه پران، داجبال، هفت سنگ و غیره) به بازدید کنندگان از سوی حدود ۴۰ نفر عرضه شد. همچنین به منظور معرفی قبایل و تمدن استان، اقدام به بازسازی و معرفی شاه طهماسب صفوی و درباریان آن همراه با حرکت تشریفاتی و بازرسی در مجموعه جهت معرفی عهد صفوی انجام شد. درکنار اینها کارناوال شادی در راسته ها و ورودی های سعدالسلطنه صورت گرفت و برنامه های دیگری در موزه چهلستون و نمایشگاه بین‌المللی برای مخاطبین عرضه گردید.

وی در ادامه گفت: به همت مراکز آموزشی، ۷ عنوان برنامه شاخص و مهم نوروزی همچون طرح اتوبوس کتاب، اتوبوس شادی (اجرای جنگ های شاد در محلات شهر)، برنامه جنگ عصرگاهی در نواحی منفصل شهری، طرح کوله کتاب، جشنواره برترین هفت سین، ارائه خدمات درقالب غرفه های فرهنگی ویژه کودکان در سعدالسلطنه و خدمات نوروزی کتابخانه های تحت پوشش سازمان از ۲۶ اسفند ماه الی ۱۵ فروردین ماه در قزوین، مناطق کمتر برخوردار و نواحی منفصل شهری بر گزار شد که در قالب آنها ۵۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در قالب ۴۰۰ ساعت خدمت فرهنگی به مخاطبین و علاقه مندان عرضه شد و مورد استقبال آنها قرار گرفت.

درافشانی یادآورشد: طرح اتوبوس کتاب در جاده سلامت، سبزه میدان، میدان مینودر، بوستان های ملاخلیلا، رز، شهید بابایی، فدک و ملت برپا شد، همچنین برنامه اتوبوس شادی از ۲۶ اسفند ۹۶ تا ۷ فروردین ۹۷ برنامه های شاد و متنوعی را در ۹ محله راه آهن، نواب، بلاغی، راه ری، مولوی، مینودر، امامزاده حسین(ع)، دانشگاه و خانه سالمندان اجرا کرد و در کنار اینها، برنامه های عصرگاهی و جنگ شادی در نواحی منفصل دانش، باغ نشاط، مشعلدار، چوبیندر، اسماعیل آباد، نجف آباد و وثوق آباد برای شهروندان فهیم قزوینی در این نواحی، اجرا شد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز نیز کتابخانه ها و قرائت خانه های سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری خدمات خود را در روزهای تعطیلی نوروز به اعضاء و علاقه مندان حوزه کتاب و کتابخوانی ارائه کرده اند، گفت:جشنواره هفت سین نوروزی نیز برگزار شد. در این جشنواره که با همکاری فرهنگسراها و خانه های فرهنگ سازمان در سطح شهر برپا شد، علاقه مندان و مخاطبین این مراکز با ارسال نزدیک به ۲۰۰ اثر در این جشنواره شرکت نمودند که در فروردین ماه ۹۷ از نفرات برگزیده تجلیل به عمل می آید.

این مقام مسئول با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره حفظ و احیای سنت های بومی، فرهنگ ایرانی و اسلامی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی بین شهروندان بوده است، گفت: خدمات فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان در قالب برگزاری ۴ غرفه در محل برگزاری جشنواره فرهنگ و سنن ایرانی انجام پذیرفت و خدمات مختلفی با عناوین "آموزش سفالگری به کودکان"، "آموزش ساخت عروسک و کاردستی ویژه نوجوانان"، "آموزش خلاقیت و رباتیک به نوجوانان" و "قصه گویی شهروندی" ارائه شد.

وی بیان کرد: موزه مردم شناسی قجر از مراکز مهم گردشگری و توریستی کهن شهر قزوین به شمار می آید که نوروز امسال ۲۷ هزارو ۲۶۹ نفر بازدید کننده از قزوین، سراسر کشور و گردشگران خارجی داشته است. تعداد توریست خارجی این مرکز در مقایسه با نوروز سال گذشته ۷ برابر رشد را نشان میدهد، به طوریکه در سال قبل ۴ توریست و امسال ۳۱ توریست از این موزه به تبع برپایی اولین جشنواره فرهنگ و سنن بازدید داشتند.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه صنایع دستی در بام موزه، اجرای آیین های سنتی به مدت ۷ روز (از قبیل پخت نان های محلی، پخت سمنو، آش های محلی قزوین، اجرای زنده صنایع دستی، توزیع ۱۰هزار بروشور به بازدید کنندگان، پخش ۵هزار نقشه، استفاده از راهنمای مسیر جهت معرفی حمام و موزه قجر، اجرای برنامه حاجی فیروز، اجرای برنامه سازو دهل و برپایی عکاسخانه قجری از مهمترین رویدادهای فرهنگی و متنوعی بوده است که طی ایام نوروز در موزه مردم شناسی قجر برپا شده و مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: ۱۵عنوان فعالیت مهم در بخش چیدمان غرفه های جشنواره و انفورماتیک انجام شده است که مهمترین آنها به شرح ذیل است: هماهنگی با ادارات و دستگاههای استانی (از قبیل استانداری) و همچنین هماهنگی میان سازمانها و معاونتهای شهرداری و واحدهای درون سازمانی جهت برگزاری جلسات هماهنگی و بیان انتظارات؛ تنظیم صورتجلسات پیگیری مصوبات، ارسال پیامک برای شهروندان شهرهایی چون تهران، کرج، زنجان، همدان، رشت جهت دعوت به جشنواره در ایام جشنواره بطور روزانه، ازجمله این اقدامات بوده است.

وی همچنین گفت: همچنین بنابر تاکید شهردار محترم غرفه های شهروندی با حضور حوزه های معاونت حمل ونقل وترافیک، سازمان آتش نشانی، مدیریت پسماند، باغستان سنتی، سازمان پارکها و فضای سبز، سازمان ساماندهی مشاغل و زیباسازی برقرار شد.

وی همچنین از اجرای برخی برنامه های سازمان با همکاری میراث فرهنگی در دولتخانه صفوی خبرداد و گفت: تعدادی از سیاه چادرهای استانهای مختلف در این مکان تاریخی مستقر بودند و برخی آیینها و ورزشهای بومی و محلی در این مکان اجرایی میشد و مورد استقبال مخاطبین و بازدید کنندگان قرار گرفت.

رئیس سازمان فرهنگی در خاتمه از استاندار، معاونین و مدیران وی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران شهری، صداوسیما، نیروی انتظامی و تمامی ارگانها و نهادهایی که از جشنواره بازدید کردند، تشکر و قدردانی کرد.

اولین جشنواره ملی فرهنگ و سنن ایرانی از چهارم تا دهم فروردین ماه سال جاری از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در سرای سعدالسلطنه و دولتخانه صفوی به فعالیت پرداخت.