سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری ۷ کیلوگرم است

پرویز منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری هفت کیلوگرم است، اظهار داشت: در حال حاضر مصرف ماهی در این استان پایین است.

وی ادامه داد: باید فرهنگ مصرف آبزیان در استان چهارمحال و بختیاری نهادینه شود.

مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری برنامه های فرهنگ سازی مصرف ماهی در این استان از مهمترین اولویت های این سازمان است.

تولید ۲۳ هزار تن ماهی در چهارمحال و بختیاری

وی عنوان کرد: تولید ماهی در این استان بالا است و سالانه بیش از ۲۳ هزار تن ماهی در این استان تولید می شود.

مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری با داشتن ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی رتبه اول تولید ماهی سردآبی کشور را دارد.