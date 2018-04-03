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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۴۸

مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری ۷ کیلوگرم است

سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری ۷ کیلوگرم است

شهرکرد- مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری هفت کیلوگرم است.

پرویز منصوری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی در چهارمحال و بختیاری هفت کیلوگرم است، اظهار داشت: در حال حاضر مصرف ماهی در این استان پایین است.

وی ادامه داد: باید فرهنگ مصرف آبزیان در استان چهارمحال و بختیاری نهادینه شود.

مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری برنامه های فرهنگ سازی مصرف ماهی در این استان از مهمترین اولویت های این سازمان است.

 تولید ۲۳ هزار تن ماهی در چهارمحال و بختیاری

وی عنوان کرد: تولید ماهی در این استان بالا است و سالانه بیش از ۲۳ هزار تن ماهی در این استان تولید می شود.

مدیر شیلات وآبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری با داشتن ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی رتبه اول تولید ماهی سردآبی کشور را دارد.

کد مطلب 4262402

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