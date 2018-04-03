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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۱۲

یمنی ها خودرو زرهی سعودی را در جیزان منهدم کردند

یمنی ها خودرو زرهی سعودی را در جیزان منهدم کردند

یک منبع یمنی از هدف قرار گرفتن خودرو زرهی ارتش عربستان در جیزان از سوی یمنی ها و کشته شدن همه سرنشینان آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع نظامی وابسته به ارتش یمن از هدف قرار گرفتن یک خودرو زرهی سعودی با  موشک هدایت شونده و کشته شدن همه سرنشینان این خودرو زرهی در منطقه جیزان در مرز با یمن خبر داد.

این منبع بیان کرد: عملیات هدف قرار دادن خودرو زرهی سعودی در راستای عملیات ویژه ضد مواضع و مراکز نظامی ارتش عربستان است.

منبع یمنی به هدف قرار گرفتن مراکز تجمع نظامیان سعودی با توپخانه و موشک نیز اشاره کرد و گفت: مواضع تجمع نظامیان سعودی در روستای صلاصل در جیزان با کاتیوشا و توپخانه هدف قرار گرفته است.

این منبع اعلام کرد: جنگنده های ائتلاف ضد یمن به اشتباه یک مرکز تجمع خودی را در شمال صحرای میدی در استان حجه هدف قرار داده است که بر اثر آن شماری از آنها کشته و زخمی شده اند.

کد مطلب 4262547

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