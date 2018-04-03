خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علی نواصر*: حادثه به‌اندازه کافی تلخ بود و شب خوزستانی‌ها که بعد از روز طبیعت تا ساعت یک شب بیدار مانده بودند را آشفته کرد. مرگ ۱۰ نفر و بعد افزایش آن به ۱۱ نفر آن‌هم به بدترین شکل ممکن و بر اثر آتش‌سوزی باز هم اهواز را به صدر اخبار رسانه‌ها سوق داد.

حوادثی از این دست که تأثیر منفی روی جامعه می‌گذارد؛ نیاز به بررسی و موشکافی بیشتری به لحاظ جامعه‌شناختی دارد چرا که باید علت این خشونت لجام‌گسیخته که منجر به مرگ بی‌رحمانه ۱۱ جوان می‌شود، بررسی شود. اینکه جوانی ۱۷ ساله که هنوز تلخی‌های روزگار برایش همه حقایق زندگی را برملا نکرده است، دست به این اقدام جنون‌آمیز آن‌هم صرفاً به علت اختلاف با مالک قهوه‌خانه می‌زند و حتی برنامه‌ای برای متواری شدن هم نداشته و به‌راحتی دستگیر می‌شود را نمی‌توان به‌سادگی از ذهن دور کرد.

اما در میان اظهارنظر مسئولان استانی و شهری در خصوص ماجرا، گفته‌های معاون سیاسی استانداری خوزستان قطعاً قابل‌تأمل است. علی حسین حسین زاده ساعتی بعد از اینکه قاتل دستگیر شد و اقدام به بازسازی صحنه قتل کرد در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفت: دستورات لازم توسط استاندار جهت پیگیری سانحه کیان اهواز به فرماندار اهواز، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی داده شده است.

این سه ارگانی که استاندار به آن‌ها دستور داده بود به‌خوبی به وظایف خوب آشنا هستند و همیشه قبل از این دستورات، کارهای خود را انجام داده یا در حال انجام دادن بودند ولی اصل ماجرا که در دستورات استاندار خوزستان به چشم نمی‌خورد، سالم‌سازی سایر قهوه‌خانه‌ها در همه مناطق اهواز است. عکس‌های منتشر شده از قهوه‌خانه نوارس در صبح روز حادثه، مشخص می‌کرد که این قهوه‌خانه چقدر با مسائل ایمنی بیگانه بوده است.

قهوه‌خانه‌های بی‌شماری در اهواز وجود دارد که همه ظرفیت تبدیل‌ شدن به ماجرایی شبیه قهوه‌خانه نوارس را دارد چرا تاکنون هیچ مقامی به‌صورت جدی نسبت به برچیده شدن یا اصلاح آن‌ها اقدام نکرده است. به گفته یکی از مسئولان شهرداری اهواز ۱۸۰ قهوه‌خانه در بازار معروف فلافل فروشان اهواز در منطقه لشکرآباد اهواز فعال هستند که هر کدام مسائل ایمنی در آن‌ها تا حد بسیار اندکی هم رعایت نمی‌شود.

برای نمونه یکی از افرادی که با تلاش فراوان از مهلکه آتش‌سوزی قهوه‌خانه نجات یافته بود، به خبرنگار مهر گفته است: «ابتدا فکر نمی‌کردیم آتش گسترش یابد و فکر می‌کردیم فوری خاموش می‌شود ولی آتش با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد و همه قهوه‌خانه را در برگرفت». این صحبت‌ها نشان می‌دهد قهوه‌خانه با مصالحی ساخته شده بود که به‌سرعت آتش گرفت. چرا قهوه‌خانه، کپسول اطفای حریق نداشت؟ چرا هیچ ارگانی در این مورد تذکر جدی به این قهوه‌خانه نداده است؟ کدام آموزش به مسئولان قهوه‌خانه داده شده بود که در چنین شرایطی، چه واکنشی نشان دهند که این حریق ۱۱ نفر را به کام مرگ نکشاند.

این حادثه عبرت‌آموز بود باید واقعیت را پذیرفت ولی مسئله با صدور دستورات استاندار که همانند نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود قابل‌حل شدن نیست. آقای استاندار حادثه پلاسکو با آن‌همه وسعت فقط ۲۰ کشته داشت که ۱۶ نفر از آن‌ها آتش‌نشان بودند ولی قهوه‌خانه چندم‌تری نوارس، ۱۱ نفر را به کام مرگ کشاند. اکنون نیز باید کارگروهی برای ساماندهی همه قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌های اهواز تشکل شود تا جان آدم‌ها دستمایه جنون برخی افراد و بی‌کفایتی مسئولان در هر رده‌ای قرار نگیرد.

اینکه دستوراتی که معلوم نیست چه فرجامی پیدا می‌کنند از طریق رسانه‌ها در ابتدا به افکار عمومی پمپاژ می‌شود، مشکلی از این دست را حل می‌کند یا خیر جای بررسی دارد ولی افکار عمومی به انتظار نشسته‌اند تا ببیند مسئولان برای جلوگیری از تکرار این فجایع چه اقدامی مثبتی از خود نشان می‌دهند. آقای استاندار یادتان نرود حادثه پلاسکو در صحن علنی مجلس هم قرائت شد پس این حوادث را دست‌کم نگیرید حادثه‌ای که روح جامعه خوزستانی را با ناخن‌هایی بلند، خراش داد.

*سرپرست خبرگزاری مهر در استان خوزستان