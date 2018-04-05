«فروزان» برگزیده بهترین طراحی صدای جشنواره «مستقل های ملبورن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم های مستقل ملبورن (MCIFA) به صورت ماهیانه و سالیانه برای فیلمسازان در سراسر جهان برگزار می شود و ماموریت این جشنواره نمایش فیلم های خلاق، الهام بخش و تخیلی است که به صورت مستقل ساخته شده اند.

حسین قورچیان جایزه بهترین طراحی صدای این جشنواره را برای ماه آوریل دریافت کرد و در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ برندگان جشنواره سالیانه در شهر ملبورن معرفی خواهند شد.

فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با ۲ فرزند کوچکش در روستا زندگی می کنند. او سعی می کند از گله گوسفندانش در مقابل حمله شبانه دزدها محافظت کند.

حسین قورچیان پیش از این جایزه بهترین صداگذاری جشنواره FROSTBITE در آمریکا را برای فیلم کوتاه «ساختمان شماره ۱۳» و جایزه بهترین صدا از جشنواره فیلم «گانادور» مکزیک را برای صداگذاری فیلم کوتاه «نفس» و تندیس بهترین صدای فیلم از جشنواره «۳۴ فیلم کوتاه تهران» را برای فیلم «کل به جز» دریافت کرده است.

عوامل فیلم کوتاه «فروزان» که در روستاه های اطراف خرم آباد فیلم رداری شده است عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروی نژاد، فیلم بردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر خرم آباد).