ماموریت های اورژانس آذربایجان غربی۱۵.۶۱درصد رشد داشت

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان طرح سلامت نوروزی اورژانس استان اظهارداشت: تعداد کل ماموریتهای شهری و جاده ای فوریتهای پزشکی از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۶ تا ۱۴ فروردین ۹۷ که پایان طرح است سه هزار و ۸۲۸ مورد بوده است.

وی از رشد ۱۵.۶۱ درصدی تعداد ماموریت های اورژانس طی نوروز امسال خبر داد و افزود: تعداد ماموریت حوادث ترافیکی شهری ۴۸۳ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه حدود ۵۰.۴۶ درصد افزایش دارد.

بهرامی تعداد مصدوم حوادث ترافیکی شهری را ۵۶۷نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این تعداد نسبت به زمان مشابه ۵۳.۶۶ درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: تعداد بستری حوادث ترافیکی شهری ۵۲۰ نفر بوده که نسبت به زمان مشابه ۵۷.۵۸ درصد افزایش دارد و تعداد مصدومین با درمان سرپایی نیز ۱۶ نفر بود.

بهرامی به ماموریت های حوادث ترافیکی جاده ای نیز اشاره و اضافه کرد: تعداد ماموریت حوادث ترافیکی جاده ای ۳۸۳ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه ۴۹ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه تعداد مصدوم حوادث ترافیکی جاده ای ۵۳۰ نفر بود که نسبت به زمان مشابه ۵۴.۹۷ درصد افزایش دارد افزود: تعداد بستری حوادث ترافیکی جاده ای ۴۶۵ نفر بود که نسبت به زمان مشابه ۶۸.۴۷ درصد رشد داشت.