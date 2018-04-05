لندن به سؤالات مسکو درباره ترور سکریپال پاسخ دهد/«ناتو» در بالتیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه با شرکت در هفتمین کنفرانس‎امنیتی‌مسکو به ایراد سخنانی درباره اخراج دیپلماتهای این کشور و نیز حضور «ناتو» در حوزه بالتیک پرداخت.

وزیر خارجه روسیه در هفتمین کنفرانس‎امنیتی‌مسکو درباره حضور سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در حوزه بالتیک (غرب اروپا و شرق روسیه) گفت: تلاش هائی در حال انجام هستند تا از این طریق سیستم دفاع موشکی جهانی را در این منطقه مستقر کنند. چنی توانمندی در حال انجام بوده و فعالیت های نظامی ناتو نیز در نزدیکی مرزهای ما در حال افزایش است.

سرگئی لاوروف ادامه داد: نگرانی بسیار مهم این است که سیاست آمریکا در راستای کاهش آستانه استفاده از تسلیحات هسته ای در حرکت است.

وی در ادامه افزود: ما فرایند امحاء زرداخانه های تسلیحات شیمیائی خود را به اتمام رسانده و تمامی تعهدات خود را تحت معاهده «کاهش بیشتر سلاح های تهاجمی راهبردی» به انجام رسانده ایم؛ لذا از طرف آمریکائی نیز می خواهیم تا بر مبنای مفاد این معاهده موضوع بازتجهیز برخی از رزم ناوهای راهبردی خود را مورد بررسی قرار دهد.

لاوروف درباره اخراج دیپلمات های این کشور توسط برخی از دولت ها در موضوع ترور جاسوس روس‌تبار و دختر وی در منطقه سالبزی انگلیس نیز تصریح کرد: به پاسخ مناسب در برابر اقدامات غیردوستانه برخی کشورها ادامه می دهیم؛ اما در عین حال می‌ خواهیم حقیقت در این رابطه نیز مشخص شود. اصرار داریم تا تحقیقات گسترده‌ای را بر اساس مفاد کنوانسیون منع گسترش تسلیحات (OPCW) شیمیایی آغاز شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در این کنفرانس تأکید کرد: سؤالات کاملا قانونی را بر اساس کنوانسیون منع گسترش تسلیحات شیمیایی مطرح کرده‌ایم که نباید نادیده گرفته شوند. این مسائل در جلسه ویژه سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: لندن نمی‌تواند سؤالات مشروع مسکو درباره این موضوع را نادیده بگیرد.