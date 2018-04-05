به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاتمی کیا عصر پنجشنبه در حاشیه اکران فیلم «به‌وقت شام» که در سینما هجرت کرج برگزار شد، با بیان اینکه تفکر داعشی هنوز وجود دارد، اظهار کرد: با روشنگری در جامعه می‌توان این تفکر را از میان برد.

وی در ادامه با بیان اینکه ادامه دادن راه شهدا وظیفه یکایک ما است، تأکید کرد: سینما و رسانه یکی از راه‌های روشنگری در جامعه است و در فیلم به‌وقت شام سعی شده که به موضوع مدافعان حرم و رشادت‌های آن‌ها پرداخته شود.

این کارگردان سینمای ایران با اشاره به اینکه مدافعان حرم در ابتدا بسیار مظلومانه و بی‌سروصدا به مقابله با داعش می‌رفتند، عنوان کرد: سعی کرده‌ایم که بخشی از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدای مدافع حرم را در این فیلم به نمایش بگذاریم.