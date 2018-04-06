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۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

با هزینه ای میلیون دلاری!

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲ ممکن می شود

اقامت در هتل فضایی تا ۲۰۲۲ ممکن می شود

یک استارت آپ قصد دارد هتلی در فضا بسازد و از سال ۲۰۲۲ پذیرش مهمان را آغاز کند. هزینه سفری ۱۲ روزه به این هتل از ۹.۵ میلیون دلار آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تا چهار سال دیگر توریست های ثروتمند می توانند به هتلی در فضا سفر کنند.

درهمین راستا استارت آپ Orion Span تصمیم دارد ایستگاه فضایی Aura Station خود را در اواخر ۲۰۲۱ میلادی افتتاح کند و از ۲۰۲۲ پذیرای مهمانان در آن باشد.

فرانک بانگر مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: ما نخستین هتل فضایی لوکس را می سازیم. بهای اقامتی ۱۲ روزه در این  ایستگاه از ۹.۵ میلیون دلار آغاز می شود. البته این قیمت کمتر از بهایی است که توریست های فضایی پیشین پرداخت کرده اند. 

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ تعداد ۷ شهروند در کل ۸ سفر به ایستگاه فضایی بین المللی داشته اند. آنها برای هر سفر مبلغی حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار پرداخت کرده اند.

او افزود: به تازگی فناوری و نوآوری های زیادی فراهم شده تا در ایستگاه های فضایی از اتوماسیون بیشتری استفاده شود. به این ترتیب نیازی به راهپیمایی در فضا یا انجام فعالیت هایی خارج از فضاپیما نخواهد بود.  

بانگر دیروز برنامه احداث این هتل را در اجلاس Space۲.۰ اعلام کرد.

کد مطلب 4264029
شیوا سعیدی

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