خودروی نماینده مردم شادگان در مجلس مورد حمله مسلحانه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام منابع محلی، افراد ناشناس شب گذشته در شادگان به سمت خودروی پارک شده مجید ناصری نژاد نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی تیراندازی کرده و از محل متواری شدند.

این حادثه تلفات جانی نداشته است و تنها خودروی نماینده شادگان و سه خودروی دیگر مورد اصابت چند گلوله‌ قرار گرفته اند.

در پی این حادثه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با حضور در شادگان از جزئیات حادثه اطلاع پیدا کرد و با نماینده شادگان نیز دیداری داشت.

نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز با تائید این حادثه گفته است: ما در جلسه‌ای در شادگان بودیم که یک موتورسوار به خودروهای ما (چهار خودرو) تیراندازی کرد و از محل متواری شد ولی کسی در این حادثه آسیب ندید.

استاندار خوزستان نیز در خصوص این حادثه اعلام کرده است که نیروی انتظامی در حال بررسی حادثه شلیک به خودروی نماینده شهر شادگان در مجلس است. چند مظنون شناسایی شده اند. هیچ فردی در این حادثه آسیب ندیده است و احتمالا انگیزه ضاربان شخصی بوده است.