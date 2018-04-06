رونمایی از دو مجموعه داستان در افتتاحیه هفته هنر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر؛ دو کتاب داستان «نان و آفتاب» و «هنوز بی قرارنگاهت هستم» در آیین افتتاحیه هفته هنر انقلاب رونمایی می شوند.

«نان و آفتاب» مجموعه داستان های بخش بزرگسال هفتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب را دربر می گیرد که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

همچنین کتاب «هنوز بی قرار نگاهت هستم» شامل داستان های نوجوان منتخب از هفتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

دو مجموعه داستان نامبرده به کوشش خسرو باباخانی و رقیه سادات صفوی گردآوری و تنظیم شده اند.

گفتنی است افتتاحیه هفته هنر انقلاب و اختتامیه دهمین جشنواره سراسری داستان انقلاب به دبیری علمی منیژه آرمین به طور همزمان روز دوشنبه-۲۰ فروردین – ساعت ۱۷:۳۰ در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود.