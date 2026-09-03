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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

رئیسعلی دلواری؛ نماد ایستادگی در برابر استعمار

رئیسعلی دلواری؛ نماد ایستادگی در برابر استعمار

کرمانشاه - هم‌زمان با روز ملی مبارزه با استعمار، نشست بررسی شخصیت و مبارزات رئیسعلی دلواری با محوریت یک کتاب تاریخی در هرسین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه هم‌زمان با ۱۲ شهریورماه، روز ملی مبارزه با استعمار و سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، نشست بررسی ابعاد شخصیتی و مبارزاتی این قهرمان ملی در کتابخانه عمومی شهدای محراب شهرستان هرسین برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اعضای فعال کتابخانه عمومی شهدای محراب برگزار شد، کتاب «رئیسعلی دلواری، تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب» نوشته سیدقاسم یاحسینی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این برنامه با مرور محتوای کتاب، به بازخوانی بخشی از تحولات تاریخی جنوب ایران، تجاوز نظامی بریتانیا و مبارزات رئیسعلی دلواری در برابر استعمار پرداختند و درباره ابعاد مختلف این دوره تاریخی گفت‌وگو کردند.

ویژگی‌های شخصیتی، شجاعت و روحیه ایستادگی رئیسعلی دلواری نیز از دیگر محورهای این نشست بود و شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود را درباره نقش و جایگاه این چهره اثرگذار در تاریخ معاصر ایران مطرح کردند.

در ادامه بر اهمیت مطالعه منابع مستند تاریخی برای شناخت دقیق‌تر شخصیت‌های اثرگذار و رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران تأکید شد.

این برنامه در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ‌شناسی و با هدف ترویج مطالعه منابع تاریخی، افزایش شناخت اعضا از شخصیت‌های اثرگذار و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو درباره رویدادهای مهم تاریخ معاصر برگزار شد.

کد مطلب 6936366

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