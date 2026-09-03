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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

مرکز سلامت روان اجتماع‌محور دلفان افتتاح شد

مرکز سلامت روان اجتماع‌محور دلفان افتتاح شد

نورآباد - مرکز سلامت روان اجتماع‌محور شهرستان دلفان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت روان اجتماع‌محور یا «سراج» با حضور فرماندار و امام‌جمعه شهرستان دلفان، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دلفان افتتاح شد.

این مرکز با ارائه خدمات مشاوره تخصصی و مداخله به هنگام در بحران‌های فردی و اجتماعی، مانع از تبدیل‌شدن چالش‌های شخصی به معضلات پیچیدهٔ جمعی می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از حمایت‌های راهبردی سازمان امور اجتماعی کشور در تأمین اعتبار مبلغ دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین تلاش‌های علمی و زیرساختی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و وزارت بهداشت در راستای راهبری این پروژه قدردانی کرد و این همکاری بین‌بخشی را الگویی ارزشمند از هم‌افزایی برای رفاه عمومی دانست.

مراکز «سراج» با تغییر رویکرد از درمان‌محوریِ بیمارستانی به سمت پیشگیری و مداخلهٔ اجتماع‌محور، به‌عنوان یک سپر دفاعی در برابر گسترش آسیب‌های اجتماعی عمل می‌کند و این مرکز با ارائه خدمات مشاوره تخصصی و مداخله به هنگام در بحران‌های فردی و اجتماعی، مانع از تبدیل‌شدن چالش‌های شخصی به معضلات پیچیده جمعی می‌شود.

کد مطلب 6936349

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    نظرات

    • نوراباد IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      این دیگه چه مرکزی هست

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