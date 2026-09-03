آرامش نسبی دریا در بوشهر تا اواسط هفته آینده؛ افزایش رطوبت از امشب

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرام تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: از امشب افزایش رطوبت، غبار محلی و مه صبحگاهی در استان پیش‌بینی می‌شود.