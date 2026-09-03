آرامش نسبی دریا در بوشهر تا اواسط هفته آینده؛ افزایش رطوبت از امشب

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، از امروز (پنجشنبه) تا اواسط هفته آینده وضعیت جوی نسبتاً آرامی روی دریا حاکم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از امشب تا روز دوشنبه جهت جریانات غالبا جنوبی خواهد بود و در این مدت غبار محلی، افزایش رطوبت و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا است.
وی بیان کرد: آسمان ستان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی گفت: جهت وزش باد در ابتدا غالباً شمال غربی تا جنوب غربی از شب بتدریج جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردر ساعت پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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