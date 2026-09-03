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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

معاون استاندار یزد: هوش مصنوعی به پایش مستمر مصوبات جلسات کمک می‌کند

معاون استاندار یزد: هوش مصنوعی به پایش مستمر مصوبات جلسات کمک می‌کند

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در پیگیری و پایش مستمر مصوبات جلسات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست هم‌اندیشی و بررسی «طرح بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی به منظور پیگیری و پایش مستمر مصوبات جلسات» به ریاست محمدعلی شاه‌حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد برگزار شد.

شاه‌حسینی در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در نظام اداری و اهمیت نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی در نظام اداری، رهگیری زمان‌بر و سنتی مصوبات جلسات است که با ورود هوش مصنوعی به این عرصه، می‌توان شاهد تحولی جدی در ارتقای بهره‌وری بود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، برای پیگیری و پایش دقیق مصوبات، می‌تواند سرعت، شفافیت و دقت در اجرای تصمیمات کلان استان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با بیان اینکه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی قادرند روند اجرای وظایف محوله به هر دستگاه را به صورت خودکار رصد کنند، تصریح کرد: این فناوری با تحلیل مستمر داده‌ها و یادآوری به موقع تکالیف، از انباشت مصوبات اجرا نشده و رسوب تصمیمات راهبردی در سطح استان جلوگیری خواهد کرد.

وی حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها را یک الزام قطعی دانست و ادامه داد: بهره‌گیری از هوش مصنوعی در پایش مصوبات، علاوه بر کاهش چشمگیر خطای انسانی، بستری فراهم می‌کند تا مدیران ارشد در هر لحظه، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت امور و اجرای مصوبات در اختیار داشته باشند.

کد مطلب 6936277

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