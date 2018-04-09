به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی‌وپنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم به‌عنوان بزرگترین المپیاد قرآنی جهان اسلام، اسامی داوران این دوره از مسابقات که متشکل از ۴۹ نفر از استادان وچهره های مبرز قرآنی هستند، اعلام شد.

بر همین اساس بر اساس اعلام کمیته فنی این دوره از مسابقات، در این دوره از مسابقات بین المللی قرآن که از ۳۰ فروردین‌ماه در مصلای امام خمینی (ره) آغاز می‌شود، ۲۱ داور در بخش آقایان، ۱۵ داور در بخش بانوان و ۱۳ داور در بخش طلاب امور دینی به قضاوت می‌پردازند.

بر اساس این گزارش در این دوره از مسابقات شاهد حضور داورانی از کشورهای عراق، تونس، ترکیه، لبنان، برونئی، اندونزی، کویت، سودان، اردن، کویت و افغانستان در بخش آقایان و داورانی از عراق، اندونزی و لبنان در بخش بانوان وداورانی از مصر، عراق، افغانستان و پاکستان در بخش مسابقات طلاب امور دینی هستیم.

همچنین در بخش آقایان ۱۱ داور، در بخش بانوان ۱۰ داور و در بخش طلاب امور دینی ۸ داور از کشورمان به امر قضاوت مشغول هستند.

اسامی داوران بخش آقایان:

حمیدرضا مستفید؛ رئیس هیئت داوران

طه محمد علی المداح الموصلی؛ تجوید

سمیح احمد خالد عثامنه؛ تجوید

محمدرضا پور زرگری؛ تجوید

الهادی بن محمد روشو؛ وقف و ابتدا

محمد امین ماشالی؛ وقف و ابتدا

حسین اخوان اقدم؛ وقف و ابتدا

شیخ طلال المسمار؛ صوت

حاج عبدالرجید بن حاج محمد صالح؛ صوت

مهدی دغاغله؛ صوت

مخلص محمد حنفی؛ لحن

عبدالله احمد صفر ابل محمد حسن؛ لحن

علی اکبر حنیفی؛ لحن

محمد احمد بابکر الخلیفه عمر؛ صحت حفظ

برکت الله سلیم؛ صحت حفظ

معتز آقایی؛ صحت حفظ

شهریار پرهیزکار؛ هادی حفاظ

غلامرضا شاه میوه؛ ناظر داوران

امیر آقایی؛ ناظر داوران

سید مهدی سیف؛ استاد راهنما

محمد حسین سعیدیان؛ استاد راهنما

اسامی داوران دومین دوره مسابقات بین‌المللی بانوان

معصومه عباسی نظری؛ رئیس هیئت داوران

مرجانه جعفر نیاورانی؛ تجوید

کوثرهادی محمد؛ تجوید

خیریه عچرش؛ وقف و ابتدا

بلقیس حرب؛ وقف و ابتدا

فرخنده کریم زاده؛ صوت

رحماوتی حمزه؛ صوت

ایمان صحاف؛ لحن

حوراء راغب؛ لحن

زهرا افخمی؛ صحت حفظ

اسراء حسن جمال؛ صحت حفظ

غصون مسلمی؛ هادی حفاط

زینب آقایی؛ ناظر داوران

الهام ماندگارمهر؛ استاد راهنما

فاطمه حسینی فر؛ استاد راهنما

اسامی داوران دومین دوره مسابقات طلاب امور دینی

حجت الاسلام شهیدی پور؛ رئیس هیئت داوران

شیخ محمد عصفور؛ تجوید

محمد رضا ستوده نیا؛ تجوید

حجت الاسلام شهیدی پور؛ وقف و ابتدا

خیر الدین الهادی؛ وقف و ابتدا

محمد عباسی؛ صوت

فلاح عبد الشکور؛ صوت

محمود لطفی نیا؛ لحن

بزرگ شاه الازهری؛ لحن

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم؛ صحت حفظ

ابو احسان؛ صحت حفظ

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم؛ هادی حفاظ

حجت الاسلام سیدرضا محمدی؛ استاد راهنما