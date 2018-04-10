«قرآن؛ چلچراغ هدایت»؛ شعار بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن با حضور عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و دبیر بیست و ششمین نمایشگاه در حضور اصحاب رسانه عصر دیروز ۲۰ فروردین ماه برگزار شد.

دبیر بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ضمن تبریک به مناسبت مبعث پیامبر اکرم(ص) و سال جدید گفت:کار بزرگی که بیست و شش سال پیش نخستین بار کلید خورد و کارهای مبارکی را رقم زد به عنوان شاخصه های اهتمام دینی وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کلان پروژه و ماموریتی ویژه به ان نگریسته است.

وی با بیان اینکه در محضر اعضای شورای سیاست‌گذاری پس از تصویب اهداف سیاست‌ها و راهبردها شعار نمایشگاه به عنوان قرآن مصوب شد گفت: در این جلسات شعار چلچراغ هدایت به عنوان شعار بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تصویب رسید که امیدواریم ردپای شعار را در اهداف و راهبردها و بخش‌های علمی و اجرایی نمایشگاه مشاهده کنیم.

معاون قرآن و عترت ارشاد با اشاره به اینکه شعار نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از جوانب گوناگون مورد توجه است و با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطف ارتقای مفاهیم قرآن و عترت در تناسب است تصریح کرد: ما تغییراتی را نسبت به سال گذشته پیش‌بینی کردیم به طوری که اهداف را بدون هم‌پوشانی در چهار بند به عنوان راهبردی‌های نمایشگاه تدوین شد که عبارتند از: تأمین و ارتقای باورهای قرآنی در جامعه، توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآن و عترت، جهت دهی به جریان تولید آثار و محصولات قرآن و عترت و همچنین گسترش گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز تصویب کردیم.

وی با اعلام اینکه وزارت ارشاد تلاش زیادی در حوزه های دینی و قرآنی دارد،تصریح کرد:فعالیت های مهمی مانند جشن های رمضان ،هفته های قرآن و عترت در پهنه ایران اسلامی و جشنواره های مهم آیات در شاخه های موضوعی و مفهومی در سراسر ایران از جمله کارهای دینی بوده است.

دبیر بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن با اشاره به آغاز مقدمات اجرایی و سیاست گزاری نمایشگاه از دی ماه ۹۶ افزود: با تشکیل شورای برنامه ریزی نمایشگاه بین المللی قرآن و با همراهی برجستگان فرهیختگان حوزه های مختلف را گسترش دادیم تا بتوانیم با سلایق مختلف اشنا و انها را نیز لحاظ کنیم.

این دوره از نمایشگاه گفت:تامین و ارتقای باورهای قرآنی در جامعه،توسعه و ترویج فرهنگ و مفاهیم،جهت دهی به تولیدات و محصولات قرآنی،گسترش گفتمان قرآنی نظام جمهوری اسلامی در جهان امروز،توجه به عترت و مفاهیم عترتی همپای مفاهیم قرآن مورد بررسی قرار گرفتهاز جمله اهداف و سیاست های بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن است.

فقهی زاده با اعلام سیاست های اصلی افزود:توجه به منویات مقام معظم رهبری به ویژه ترویج سبک زندگی اسلامی،تاکید بر ضرورت فضای خانواده و اخلاقی قرآنی،جلب مشارکت حداکثری در بخش خصوصی نخبگان و فعالان قرآن و عترت،توجه خاص به استفاده از فضای مجازی،توجه ویژه به عنصر هنردر تبیین و انتقال اموزه های قرآنی،اهتمام ویژه به اقتصادو فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی و فعالیت های مردم نهاد و خودجوش به عنوان اصلی ترین شاخص های سیاست گزاری شناخته شد.

وی با اعلام اینکه نمایشگاه بیست و ششم جشنواره ملی و سراسری در جمهوری اسلامی تلقی می شود، ادامه داد:برآیند جشنواره مردمی است که همه درگیر شده از تشکل های صنفی، سازمان ها، ارگان های دولتی نیز در این نمایشگاه مشغول و درگیر خواهند بود این نمایشگاه در حدود و ابعاد گسترده برگزار می شود و برای عرضه آثار هنری فاخر با توجه به اهمیت نگریستن به هنر برای ابزار راهگشا جهت گسترش فعالیت های قرآنی،جریان سازی در حوزه فرهنگ دینی در جامعه و سرمنشا درخشش استعداد های گوناگونی می باشد.

معاون قرآن و عترت نمایشگاه بین المللی قرآن را بزرگترین رویداد عمومی و همگانی قرآن دانست و تصریح کرد:این نگاه به نمایشگاه بین المللی قرآن اقتضائاتی دارد که برای موثر و راهگشا بودن و ماندگاری اثار نگاه برنامه ای داشته و تحول گرایی در محتوا و روش دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد:در نمایشگاه لزوم مشارکت های گسترده نهادهای مردمی و تشکل های صنفی را مدنظر قرار داده و معتقدیم نمایشگاه اختصاص به یک نهاد خاص نداشته و از نظر جغرافیایی نیز تنها برایپایتخت نشینان نبوده و متعلق به همه است.

وی با بیان اینکه بخش بین المللی نمایشگاه امسال حضور پرنگ تری خواهد داشت ، تاکید کرد: لزوم اعاده حیثیت در بخش بین المللی نمایشگاه که بدلیل مشکلات مالی چند سالی تعطیل شد باعث شد تا امسال در جوانب زیرساختی مناسب به همت همکاران به صورت جدی این بخش برگزار شود.

فقهی زاده به ارایه بخشی از نواوری و اقدامات جدید در بیست و ششمین دوره نمایشگاه قرآن پرداخت و خاطرنشان کرد:راه اندازی سامانه اطلاع رسانی نمایشگاه به نشانی iqfa.ir، انتشار فراخوان طرح هاو ایده های خلاقانه و حمایت از طرحهای مصوب،راه اندازی باشگاه همراهان نمایشگاه باهدف کسب انتقادات و پیشنهادات و بروزرسانی فعالیت های فرهنگی،تقویت توجه به عترت در ابعاد گوناگون در بخش های بعثت غدیر،عاشورا، فرهنگ رضوی،موعود،تقویت بخش بین الملل بصورت خاص،هدایت و جهت دهی فعالیت های قرآنی،توجه عمده به حوزه اقتصاد فرهنگ و تشویق موسسات مردم نهاد به تلاش برای خود اتکایی، توجه عمده و خاص به محتوای قرآن در حوزه های عترت ،اعجاز و شگفتی های قرآن، رسانه و فضای مجازی از جمله اقدامات نواورانه در این دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن است.

فقهی زاده با اعلام اینکه ماه مبارک رمضان زمان برپایی نمایشگاه قرآن خواهد بود، افزود: امیدواریم شب چهارم ماه مبارک رمضان (۳۰ اردیبهشت ماه) نمایشگاه افتتاح شود و اختتامیه متناسب با همین زمان شب بیستم ماه مبارک (۱۵ خرداد ماه) قبل از شروع دومین شب از لیالی قدر برگزار خواهد شد.

وی با اعلام مصلی به عنوان مکان نمایشگاه خاطر نشان کرد:اولویت اول ما در شرایط کنونی برای محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه قرآن، مصلی امام خمینی خواهد بود ولی قراردادی فی مابین ما و مصلی منعقد نشده است ولی امیدوارم به دلیل سهولت مکان مصلی این امر انجام شود.

وی با تاکید بر تقویت بخش بین الملل افزود:چهار ویژه نامه به چهار زبان عربی ،انگلیسی،اردو و فرانسه برای اولین بار منتشر خواهد شد که بصورت پخش الکتریکی و نسخ کاغذی ان منتشر خواهد شد.

فقهی زاده در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تدابیر جذب حداکثری مردم و حضور آنها در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن گفت:برای اینکه چطور ذهن ها و نگاه ها را به نمایشگاه جلب کنیم برآیند اسیب شناسانه ای انجام دادیم که بر اساس ان در روش و محتوا تجدید نظر نمودیم.

وی ادامه داد: در بخش روش جلوه های بصری را تقویت خواهیم کرد و در بخش محتوا نیز طرح های نو آورانه ای را دریافت کردیم تا در این دو بخش نواوری بوجود بیاید و مخاطبین بیشتری در جذب به نمایشگاه حضور یابند

معاون قرآن وعترت با اشاره به اینکه لزوما شلوغ بودن در نمایشگاه نشانه موفق بودن نیست افزود: برپایی نشست های تخصصی با ایجاد ظرفیت های نو و توجه دانشجویان مقاطع عالی به این نشست ها سعی در جذب فرهیخته و انعکاس فعالیت های علمی قرآنی در نمایشگاه را در دستور کار خود قرار داده ایم.