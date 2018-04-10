استقلال به دنبال نایب قهرمانی و پرسپولیس در یک بازی تشریفاتی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر به روزهای پایانی نزدیک می شود و هفته بیست و هشتم آخرین هفته‌ای است که بازی‌ها به صورت همزمان برگزار نمی‌شود. مسابقات این هفته با انجام دو بازی از امروز آغاز می شود که در یک بازی نسبتا تشریفاتی پرسپولیس میزبان پارس جنوبی جم است و در یک بازی نسبتا حساس استقلال میهمان گسترش فولاد تبریز است.

* گسترش فولاد - استقلال

به همان اندازه‌ای که این بازی برای آبی پوشان میهمان مهم است، برای ذوب آهن و سایپا و حتی پیکان هم از درجه بالای اهمیت برخوردار است. آبی‌ها شانس زیادی برای خود جهت کسب عنوان نایب قهرمانی قائل هستند. اما شفر با تجربه به خوبی می داند به دلیل فشردگی زیاد امتیازات، فاصله بین نایب قهرمانی تا سقوط از کورس مدعیان کسب سهمیه به یک تار مو بسته است.

شفر در حالی تیمش را برای این بازی آماده می کند که باید نیم نگاهی هم به آخرین بازی گروهی‌اش در آسیا داشته باشد. مدیریت کردن شرایط جسمانی و حتی روحی بازیکنان در این روزها کار سختی است که شفر تاکنون به خوبی از عهده آن بر آمده است.

استقلالی‌ها برای این بازی هم ماشین گلزنی شان را در اختیار ندارند. همچنین مجید حسینی هم کماکان قادر به بازی برای این تیم نیست. اما به نظر می‌رسد علی قربانی و آرمین سهرابیان تاحدودی خیال استقلالی ها را بابت غیبت این دو بازیکن آسوده کرده اند.

* پرسپولس - پارس جنوبی

این دیدار حداقل برای پرسپولیس یک بازی کاملا تشریفاتی به حساب می آید. سرخ پوشان هفته گذشته سرود قهرمانی را خواندند و حالا سه بازی تشریفاتی پیش رو دارند که این نخستین بازی از سه گانه تشریفاتی آنهاست. از همین رو بعید نیست برانکو در این بازی از نفراتی استفاده کند که در طول فصل کمتر به آنها فرصت بازی رسیده است. به خصوص که این تیم یک بازی حساس آسیایی هم در پیش دارد. برانکو در حالی که تیمش برای پارس جنوبی آماده می شود بیشتر به السد فکر می کند چون صدرنشین در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا به مراتب بیشتر از پیروزی در یک بازی تشریفاتی بعد از قهرمانی اهمیت دارد.

پارس جنوبی که در اولین سال حضورش در لیگ برتر نتایج خوبی گرفت و با حضور در رده هفتم جدول به نوعی در لیگ برتر شگفتی آفرین شد. آنها برای سقوط نکردن از این جایگاه نیاز به امتیازات این بازی دارند چون ممکن است در پایان این هفته یا هفته های آتی همین جایگاه را به تیم صنعت نفت واگذار کنند.

تیم های پرسپولیس و پارس جنوبی جم از معدود تیم هایی در لیگ برتر هستند که در طول فصل مربی خود را عوض نکردند. برانکو و تارتار نه تنها امسال را کامل روی نیمکت تیم های خود نشستند، بلکه سال پیش هم سرمربیان همین دو تیم بودند و از جمله مربیانی هستند که روی نیمکت تیم شان استمرار دارند.

برنامه بازی های هفته بیست و هشتم به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷

* گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران - ورزشگاه بنیان دیزل تبریز- ساعت ۱۷

داوران: موعود بنیادی فر – حسن یوسفی – مهدی عالیقدر – سعاد وفاپیشه – ناظر: محمود رفیعی

* پرسپولیس- پارس جنوبی جم - ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۹

داوران: سعید رحیمی مقدم – سعید قاسمی – یعقوب حجتی – ناصر جنگی – ناظر: زاهد بحرینی

پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۶

* سپیدرود رشت- تراکتورسازی تبریز - ورزشگاه سردار جنگل رشت- ساعت ۱۷

داوران: اشکان خورشیدی – رضا سخندان – محمدرضا مدیر روستا – وحید صالحی – ناظر: اسماعیل صفیری

* نفت تهران- پدیده خراسان - ورزشگاه تختی تهران- ساعت ۱۷

داوران: محمدحسین زاهدی فرد – رحیم شاهین – محمد راهی – محمدحسین ترابیان – ناظر: محمدعلی فروغی

* فولاد خوزستان- ذوب آهن اصفهان –ورزشگاه غدیر اهواز- ساعت ۱۹

داوران: سیدمهدی سیدعلی – آرمان اسعدی – اسد حاج محمدی – حسین زمانی – ناظر: خداداد افشاریان

جمعه ۲۴ فروردین ۹۷

* سیاه جامگان مشهد- سایپا تهران- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد - ساعت ۱۷

داوران: حسین زیاری – بابک داوری – فرهاد مروجی – علی بای – ناظر: حیدر شکور

* پیکان تهران- استقلال خوزستان –ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت ۱۷

داوران: وحید کاظمی – محمدرضا ابوالفضلی – سعید علی نژادیان – حسن اکرمی – ناظر: حسین عسکری

* فولاد مبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان –ورزشگاه نقش جهان اصفهان- ساعت ۱۹

داوران: بیژن حیدری – محمدرضا منصوری – مهدی الوندی – جواد رحیم زاده ناظر: حسین خانبان