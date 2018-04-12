بازیگر سرشناس موج نوی سینمای فرانسه به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، ژان پی‌یر لئو بازیگر فرانسوی و یکی از چهره‌های شاخص موج نوی سینمای فرانسه، مهمان ویژه سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر می شود.

لئو متولد ۱۹۴۴ در پاریس است. او در ۱۴ سالگی توسط فرانسوا تروفو کشف شد و در ۱۹۵۹ در فیلم «چهارصد ضربه» نقش آنتوان دوئنل یک نوجوان آشوب‌زده را بازی کرد. اولین فیلم بلند داستانی تروفو با یک موفقیت بزرگ روبه‌رو شد و جایزه جشنواره کن را برای او به همراه داشت. لئو نیز برای نقشی که در این فیلم بازی کرده بود، نامزد جایزه بفتا شد.

تروفو و لئو طی ۲۰ سال بعد در چند فیلم بلند دیگر شامل «بوسه‌های ربوده‌شده» (۱۹۶۸)، «کانون زناشویی» (۱۹۷۰) و «عشق گریزان»‌ (۱۹۷۹) و همچنین فیلم کوتاه «آنتوان و کولت» (۱۹۶۲) نیز همکاری کردند. «شب آمریکایی» (۱۹۷۳)، دیگر فیلم مشترک لئو و تروفو است که برنده اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان شد.

لئو در ۱۹۶۶ برای بازی در فیلم «مذکر-مونث» به کارگردانی ژان - لوک گدار در جشنواره برلین جایزه خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. او در چند فیلم دیگر گدار از جمله «پی‌یرو خله» (۱۹۶۵)، «آلفاویل» (۱۹۶۶)، «تعطیلات آخر هفته» (۱۹۶۷)، «شادی دانستن» (۱۹۶۹) و «کارآگاه» (۱۹۸۵) نیز بازی کرد.

او همچنین بازیگر فیلم‌های «آخرین تانگو در پاریس» (۱۹۷۲) برناردو برتولوچی، «اوت ۱: شبح» (۱۹۷۴) ژاک ریوت و «مادر و روسپی» (۱۹۷۳) ژان اوستاش است که فیلم آخر جایزه بزرگ کن را برد. لئو در دو فیلم «من یک قاتل حرفه‌ای استخدام کردم» (۱۹۹۰) و «زندگی کولی‌وار» (۱۹۹۲) نیز با آکی کوریسماکی فیلمساز فنلاندی همکاری کرد.

این بازیگر ۷۳ ساله در سال ۲۰۰۰ جایزه سزار افتخاری دریافت کرد. برگزارکنندگان جشنواره فیلم کن نیز در سال ۲۰۱۶ جایزه نخل طلای افتخاری این جشنواره را به او اهدا کردند. مراسم تقدیر از لئو در جشنواره کن با نمایش ویژه فیلم «مرگ لویی چهاردهم» به کارگردانی آلبر سرا با بازی ژان پی‌یر لئو همراه بود. لئو بعدها برای نقشی که در این فیلم بازی کرده جایزه لومیر بهترین بازیگر مرد را نیز دریافت کرد.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.