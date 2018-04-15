به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یک بازی دونیمه‌ای» نوشته کارنل سندوس به تازگی با ترجمه مشترک رضا شجیع و علی نامدار آزادگان توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب پنجاهمین عنوان از مجموعه «علوم انسانی» است که این ناشر چاپ می‌کند.

این کتاب به تعبیر مترجمانش برای غربی‌ها روایت گذشته و برای ما که در حال گذار و توسعه هستیم، روایت آینده است. نویسنده این کتاب برای طرح و پاسخ به مسائل موجود در آن، ۱۱ ماه را با هواداران فوتبال زندگی و گفتگو کرده است. کارنل سندوس در این اثر روایتی تاریخی از روند تحول فوتبال و تلویزیون ارائه کرده و در کنارش مساله هواداری را در فوتبال تحلیل کرده است.

کارل سندوس، استاد پیشین دانشگاه کمبریج در حوزه جامعه شناسی و استاد فعلی دانشگاه هاردسفیلد انگلستان است که مدرک دکترای خود را در سال ۲۰۰۱ از دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن گرفته است. ریاست، نایب رئیسی انجمن ارتباطات بین‌الملل و سردبیری مجله بین الملل رسانه و فرهنگ از جمله سوابق او هستند. بخش قابل توجهی از نوشته‌ها و تحقیقات این پژوهشگر روی فرهنگ هواداری متمرکز است. رضا شجیع یکی از مترجمان کتاب نیز رساله دکترای خود را درباره تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران نوشته و در دانشگاه تربیت مدرس از آن دفاع کرده است. علی نامدار آزادگان نیز دانش آموخته رشته مدیریت رسانه های ورزشی است.

کتاب پیش رو، ۳ فصل اصلی دارد که به ترتیب «هواداری فوتبال و مصرف»، «اشاعه فرهنگی و اجتماعی فوتبال» و «فوتبال و پست مدرنیته» هستند. در بخش اول، عملکردهای هواداری و مصرف، هویت و خودبازتابی مورد بررسی قرار گرفته اند. سیاست فوتبال و جهانی سازی فرهنگی هم از جمله موضوعات مورد بررسی در بخش دوم کتاب هستند. عقلانیت ابزاری و استانداردسازی، تلویزیون، فوتبال و فراواقعیت هم در بخش سوم کتاب بررسی شده اند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

برای تحقق اهداف اقتصادی باشگاه لازم است یک استادیوم جدید ساخته شود که برای برگزاری مسابقات بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا از آن استفاده شود. ظرفیت این ورزشگاه باید از متوسط ظرفیت تماشاچی این مسابقات بیشتر باشد. اگر سری به بخش سرمایه گذاری و فناوری باشگاه لورکوزن بزنید و پروژه ای بزرگ ارائه کنید، با این سوال مواجه خواهید شد که متوسط ظرفیت ورزشگاه را چگونه محاسبه کرده ای؟ اگر پاسخ شصت درصد یا پنجاه درصد بالای متوسط جمعیت باشد، راهی به هیئت مدیران پیدا نخواهی کرد و باید از همان راهی که آمده ای، بازگردی. درست مثل این است که مدیر یک شرکت تولیدی بگوید ما تنها در سه فصل سال کارگر می خواهیم و در یک فصل تنها با پنجاه درصد کارکنان، شرکت را اداره خواهیم کرد. اساسا این نوع سرمایه گذاری، پول و سرمایه زیادی می طلبد و اداره و نگه داری آن هم کار پر هزینه ای است و هیچ عقل سلیمی چنین تصمیم غیر حرفه ای را تائید نمی کند.

به این ترتیب، کارآیی یک مفهوم محوری در طرح ریزی استادیوم های فوتبال است. بد نیست اشاره کنیم کنیم که مفهوم حداکثر کارآیی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، معنای واحدی ندارد. تغییرات اخیر در سرمایه داری به گونه ای رقم خورده که انعطاف در تولید را به حداکثر رسانده است و اغلب برای مشتریان نظام‌های مک دونالدی، از مصرف کنندگان ورزش حرفه ای گرفته تا رستوران فست فود، گزینه ای جز پیوستن به هیاهوی فوردیسم نمانده است؛ در ضمن فشار برای تمرکززدایی از چنین مصرفی افزایش یافته است. در حالی که تعداد پخش مسابقات زنده فوتبال از تلویزیون در سال های اخیر چندین برابر شده، مصرف حضوری مسابقات در استادیوم رشد ناچیزی داشته است. ظرفیت استادیوم ها جواب گوی تقاضای تماشاچیان نیست و همین امر الگوهای مصرف را برای هواداران دشوار کرده است.

این کتاب با ۲۳۴ صفحه، شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۲۱ هزار تومان منتشر شده است.