سومین جمعه تظاهرات بزرگ «بازگشت» در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سومین جمعه تظاهرات بزرگ «بازگشت» امروز در نوار مرزی باریکه غزه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، درحال حاضر دو هفته از آغاز راهپیمایی های بازگشت در نوار غزه سپری می شود که حملات صهیونیستها به شرکت کنندگان در این راهپیمایی ها تلفات سنگینی را در میان فلسطینیان برجای گذاشته است.

طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین تاکنون حملات صهیونیستها به راهپیمایی های بازگشت ۳۰ شهید برجای گذاشته است که سه نفر از آنها را شهروندان زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند.

این در حالی است که در این حملات ۳ هزار و ۷۸ نفر زخمی شده اند که از این تعداد، ۴۴۵ نفر کودک و ۱۵۲ نفر از زنان هستند.

بر اساس اعلام نهادهای درمانی و پزشکی فلسطین، در حملات صهیونیستها شماری از فلسطینیان نیز دچار نقص عضو شدند.

در طول این دو هفته همچنین دهها مرکز امدادرسانی و ۱۴ خودروی امدادی مورد هجوم صهیونیستها قرار گرفتند.

در این حملات یک خبرنگار شهید، ۱۴ خبرنگار زخمی و ۲۹ خبرنگار نیز دچار حالت خفگی شدند.