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۲۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

لاوروف:

ادعای حمله شیمیایی دوما با کمک سرویسهای اطلاعاتی غربی انجام شد

ادعای حمله شیمیایی دوما با کمک سرویسهای اطلاعاتی غربی انجام شد

وزیر امور خارجه روسیه امروز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد که ادعای حمله شیمیایی شهر دومای سوریه با کمک سرویس های اطلاعاتی غربی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سرگوی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، با رد وقوع حمله شیمیایی در شهر «دوما» در سوریه اعلام کرد که این کشور اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان می دهد ادعای حمله شیمیایی اخیر ، نوعی نمایش بوده و با کمک سرویس اطلاعاتی یک کشور غربی انجام شده است.

«سرگئی لاوروف» و «استیو بلوک» وزرای خارجه روسیه و هلند امروز جمعه در مسکو نشست خبری برگزار و  در جمع خبرنگاران به سوالاتی درباره تحولات سوریه و حملات شیمیایی اخیر در این کشور پاسخ دادند.

لاوروف گفت: روسیه اسناد و مدارک متقنی در اختیار دارد که نشان می دهد حمله شیمیایی در شهر «دوما»، نوعی نمایش بود. سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی به هیچ سرنخی که نشان دهد حمله شیمیایی در دوما صورت گرفته باشد، دست پیدا نکرده است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه هشدار داد که حمله غرب به سوریه موجب آغاز موج جدیدی از مهاجرت ها به سمت اروپا خواهد شد.

کد مطلب 4270224
عبدالحمید بیاتی

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