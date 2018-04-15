ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر اینکه مجامع بین‌المللی باید نسبت به خودسری‌های آمریکا پاسخگو باشند، تأکید کرد: ترقه‌بازی آمریکا با هزینه کرد آل سعود، یک جنجالی سیاسی بیش نیست و اگر جبهه مقاومت بخواهد عکس‌العملی نشان دهد تل‌آویو و حیفا، به‌مثابه شیشه عمر آمریکا و غرب، با خاک یکسان می‌شود.

وی افزود: غرب در پی راه‌اندازی بزرگ‌ترین جنایت جنگی علیه دولت مردمی سوریه بود، درحالی‌که سازمان ملل دولت قانونی بشار اسد را قبول دارد و کمیته حقیقت‌یاب آنان موردی علیه این دولت پیدا نکردند.

جنگی بی پایان در برابر آمریکا

عضو خانه ملت گفت: گرچه آمریکایی‌ها با ترقه‌بازی شب‌های گذشته خود جنگی را آغاز کردند اما خوب می‌دانند که پایانش با آنان نبوده و ظلمی را که آنان بر ملت سوری روا داشتند قابل‌بخشش نیست.

حسن بیگی گفت: آمریکا تصورش بر این بود که به صد درصد اهداف از پیش تعیین‌شده خود می‌رسد، اما شاهد بودیم که باوجود آماده نبودن پدافند هوایی سوریه، بیش از ۸۰ درصد موشک‌های آمریکایی‌ها منهدم یا منحرف شد.

وی افزود: مردم سوریه سال‌های سال است که در برابر زیاده‌خواهی مستکبران جهانی سر خم نکرده‌اند و در شب شنبه نیز کوچک‌ترین تزلزل و تردیدی به خود راه ندادند، آن‌ها حتی اعلام آمادگی کردند که در پای حمایت از سرزمین خود در برابر تجاوز آمریکا حاضر هستند مقاومت و جان خود را نیز فدا کنند.

جنجال سیاسی نه جنگ افروزی

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دیگر با ترقه‌بازی امریکا، آل سعود نیز متوجه شد که با هزینه کردهای کلان هم نمی‌توان به اهداف شوم، در همراهی با آمریکا رسید همچنین تجاوز شب شنبه آمریکایی‌ها بیشتر یک جنجال سیاسی برای بازگرداندن وجه نابودشده ترامپ در بین هوادارانش بود تا آنکه ازنظر استراتژیک به اهداف خود برسد؛ بدین ترتیب با ایستادگی مقاومت، هم پول‌های سعودی به باد رفت و هم جنگ‌طلبی آمریکا بیش‌ازپیش برای دنیا روشن شد.

حسن بیگی اظهار داشت: آمریکایی‌ها به خیال خام خود تصور می‌کردند در این حمله موشکی مراکز تحقیقاتی، دانشمندان سوری و نیروی انسانی بسیاری را نابود می‌کنند درحالی‌که جاسوسان موساد هم نتوانستند به آنان کمک کنند و درنهایت تیرشان به سنگ خورد.

وی گفت: آمریکا در افغانستان و عراق راه به‌جایی نبرد در سوریه نیز نمی‌تواند راه به جایی ببرد، از طرفی هم بنیه دفاعی مقاومت بسیار بالا بوده و در صورت لزوم، پاسخ سختی به ترقه‌بازی آمریکایی‌ها می دهد.