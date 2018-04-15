آثار راه یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی جواد اسحاقیان، مهدی غبرایی، علیرضا سیف‌الدینی، لیلا صادقی، حسین آتش‌پرور، سیاوش گلشیری و ابوالفضل حسینی، هفت داور مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب، ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان نامزد دریافت تندیس مهرگان و جایزه نقدی هفدهمین و هجدهمین دوره جایزه مهرگان ادب مشخص شدند.

کتاب‌های راه یافته به مرحله نهایی از میان ۵۲۷ اثر (۲۸۵ رمان و ۲۴۲ مجموعه داستان) چاپ اول منتشر شده در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انتخاب شده است.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با اعلام این که کار داوری کتاب‌های زیست‌محیطی نیز در بخش جایزه مهرگان علم به پایان رسیده و فهرست ۵ کتاب راه‌یافته به مرحله نهایی و ۷ تشکل مردم‌نهاد (N.G.O) نامزد دریافت جایزه مشخص و اعلام شده است افزود:

در این دوره در هر دو بخش ادب و علم از یک شخصیت بزرگ به خاطر یک عمر تلاش و خدمت قدردانی می‌شود؛ برگزیده جایزه مهرگان ادب «یک عمر تلاش در عرصه نوشتن» از میان ۵ نویسنده برجسته و برگزیده جایزه مهرگان علم «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست» از میان ۵ شخصیت محیط زیستی با رأی هیأت داوران انتخاب و معرفی خواهند شد.

دبیرخانه جایزه مهرگان زمان برگزاری مراسم نهایی اهدای جایزه را اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد. زمان دقیق و مکان برگزاری مراسم نهایی متعاقباً اعلام می‌شود.

اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی به نظم الفبایی نام کتاب‌ها به این شرح است:

۷ رمان راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب

١- افغانی ‌کِشی؛ محمدرضا ذولعلی؛ پیدایش

۲- این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد؛ قاسم کشکولی؛ بوتیمار

۳- روز اول ماه مهر هرگز نیامد؛ جمشید ملک‌پور؛ افراز

۴- سمت کالسکه؛ مرتضی کربلایی‌لو؛ روزنه

۵- فراموشی؛ جواد پویان؛ نیلوفر

۶- کوچه ابرهای گمشده؛ کورش اسدی؛ نیماژ

۷- گلوگاه؛ طیبه گوهری؛ صدای معاصر

۷ مجموعه داستان راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب

۱- افشاربندان؛ محسن حکیم معانی؛ ثالث

۲- بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند؛ احمد آرام؛ نیماژ

۳- خانه کوچک ما؛ داریوش احمدی؛ نیماژ

۴- گنبد کبود؛ کورش اسدی؛ نیماژ

۵- لب‌خوانی؛ ابوذر قاسمیان؛ نگاه

۶- لندن شهر چیزهای قرمز؛ نوید حمزوی؛ نیماژ

۷- نوبت سگ‌ها؛ سروش چیت‌ساز؛ مرکز