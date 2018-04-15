  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

آثار راه یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان معرفی شدند

آثار راه یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان معرفی شدند

هفت رمان و هفت مجموعه داستان راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با رأی جواد اسحاقیان، مهدی غبرایی، علیرضا سیف‌الدینی، لیلا صادقی، حسین آتش‌پرور، سیاوش گلشیری و ابوالفضل حسینی، هفت داور مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب، ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان نامزد دریافت تندیس مهرگان و جایزه نقدی هفدهمین و هجدهمین دوره جایزه مهرگان ادب مشخص شدند.  

کتاب‌های راه یافته به مرحله نهایی از میان ۵۲۷ اثر (۲۸۵ رمان و ۲۴۲ مجموعه داستان) چاپ اول منتشر شده در سال‌های ۹۴ و ۹۵ انتخاب شده است.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با اعلام این که کار داوری کتاب‌های زیست‌محیطی نیز در بخش جایزه مهرگان علم به پایان رسیده و فهرست ۵ کتاب راه‌یافته به مرحله نهایی  و ۷ تشکل مردم‌نهاد (N.G.O) نامزد دریافت جایزه مشخص و اعلام شده است افزود: 

در این دوره در هر دو بخش ادب و علم از یک شخصیت بزرگ به خاطر یک عمر تلاش و خدمت قدردانی می‌شود؛ برگزیده جایزه مهرگان ادب «یک عمر تلاش در عرصه نوشتن»  از میان ۵ نویسنده برجسته و برگزیده جایزه مهرگان علم «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست»  از میان ۵ شخصیت محیط زیستی با رأی هیأت داوران انتخاب و معرفی خواهند شد.

دبیرخانه جایزه مهرگان زمان برگزاری مراسم نهایی اهدای جایزه را اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرد. زمان دقیق و مکان برگزاری مراسم نهایی متعاقباً اعلام می‌شود.  

اسامی آثار راه یافته به مرحله نهایی به نظم الفبایی نام کتاب‌ها به این شرح است:

۷ رمان راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب

١- افغانی ‌کِشی؛ محمدرضا ذولعلی؛ پیدایش
۲- این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد؛ قاسم کشکولی؛ بوتیمار
۳- روز اول ماه مهر هرگز نیامد؛ جمشید ملک‌پور؛ افراز
۴- سمت کالسکه؛ مرتضی کربلایی‌لو؛ روزنه
۵- فراموشی؛ جواد پویان؛ نیلوفر
۶- کوچه ابرهای گمشده؛ کورش اسدی؛ نیماژ
۷- گلوگاه؛ طیبه گوهری؛ صدای معاصر

۷ مجموعه داستان راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب

۱- افشاربندان؛ محسن حکیم معانی؛ ثالث
۲- بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند؛ احمد آرام؛ نیماژ
۳- خانه کوچک ما؛ داریوش احمدی؛ نیماژ
۴- گنبد کبود؛ کورش اسدی؛ نیماژ
۵- لب‌خوانی؛ ابوذر قاسمیان؛ نگاه
۶- لندن شهر چیزهای قرمز؛ نوید حمزوی؛ نیماژ
۷- نوبت سگ‌ها؛ سروش چیت‌ساز؛ مرکز

کد مطلب 4271182
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها