به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لئوناردو دی کاپریو از حاضران در برنامهای خیریه بود که با حضور دکتر جین گودال پرچمدار تلاش جهانی برای حمایت از شامپانزهها در سراسر جهان و زیستگاههایشان ترتیب داده شد.
موبی موسیقیدان و فعال حقوق حیوانات نیز در این رویداد شرکت داشت. کریستین دیویس بازیگر فیلم «جنسیت و شهر» و نیکول ریچی طراح مد نیز از دیگر حاضران در این رویداد بودند.
دی کاپریو و موبی هر دو سفیر صلح سازمان ملل هستند.
بازیگر برنده اسکار برای فیلم «بازگشته» که توجه خود را بر تغییرات آب و هوایی گذاشته با جین گودال که همه عمر برای حفاظت از میراث طبیعی و حیات وحش تلاش کرده، آشنایی قبلی دارد.
این برنامه با عنوان «گردهمایی با حضور دکتر جین گودال و دوستان» در بورلی هیلتون هتل برگزار شد و هم زمان دی کاپریو تصویری از خودش را با گودال و موبی در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و نوشت: یک روز الهام بخش در لس آنجلس. موبی نیز همین تصویر را به اشتراک گذاشت و نوشت: یک روز با دو تن از محبوبترین هواداران محیط زیست.
گودال زیستشناس ۸۳ ساله بریتانیایی زندگیاش را وقف تحقیقات در زندگی شامپانزهها کرده و انستیتو جین گودال و برنامه « Roots & Shoots» را برای تداوم تحقیق در این زمینه و بررسی رفتارهای حیوانات با همکاری ۱۲۰ کشور جهان پیش میبرد.
دی کاپریو نیز از پیشگامان توجه به تغییرات آب و هوایی است و مستندی درباره این موضوع ساخته است. وی بنیادی دارد که از سال ۱۹۹۸ فعالیت میکند و برای مسایل زیستمحیطی در سراسر جهان فعالیت دارد.
وی تهیه کننده مستندی با عنوان «ویرونگا» در سال ۲۰۱۴ بود که درباره زندگی در معرض خطر گوریلهای کوهستانی در جمهوری دموکراتیک کنگو ساخته شده است و در نتفلیکس پخش شد.
دی کاپریو در این برنامه برای بنیاد جین گودال که سال ۱۹۷۷ شروع به کار کرد پول جمع شد.
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