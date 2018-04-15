حمله به سوریه چهره منافقانه برخی کشورهای اسلامی را رو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مردم دیر در مسجد النبی(ص) با تبریک عید مبعث اظهار داشت: پیامبر اسلام ابتدا ایمان را در دل‌های مردم نهادینه کرد سپس آنها را به صفات زیبای اخلاقی آراست.

وی عامل پیشرفت حضرت محمد(ص) را اخلاق نیکو برشمرد و افزود: اگر کسی با شما قطع رابطه کند شما به سراغ او بروید و صله رحم داشته باشید.

امام جمعه بندر دیر با تأکید بر لزوم ایجاد روحیه وحدت در بین جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر مسلمانان باهم متحد بودند سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه جرأت نمی‌کردند در شب عید مبعث با حمله به کشور سوریه جنایت کنند.

وی با بیان اینکه حمله به سوریه در واقع حمله به اسلام، پیامبر وامت اسلامی بود، ادامه داد: آنچه باعث شده دشمنان اینگونه شب مبعث را برای حمله به سوریه انتخاب کنند نفاق در درون جامعه اسلامی است.

حسینی گفت: آمریکا و هم پیمانانش با پول عربستان سعودی و از پایگاه های خود در کشورهای اسلامی سوریه را بمباران کردند.

امام جمعه دیر آل سعود را خائن به آرمان های اسلام دانست و افزود: جهان اسلام قبل از تسویه حساب با آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه باید به حساب این منافقین که از پشت به جهان اسلام و امت اسلامی خنجر می زنند برسد.

وی عنوان کرد: جهان اسلام باید به اصول پیامبر که همان اصل وحدت، همبستگی، تعاون وهمکاری با یکدیگر و اصل توانمندی و دانایی است برگردد.

حسینی با تأکید بر لزوم توجه به بنیه دفاعی در بین کشورهای اسلامی یاد آور شد: دعوای آمریکا با ما بخاطر انرژی هسته ای و نفت و گاز نیست بلکه آنها با هویت وارزش ها و باورهای ما سروکار دارند و تا زمانی که ما به این آرمان ها پایبند هستیم آنها دشمنی می کنند.

وی بیان کرد: پیام بعثت پیامبر اصل رحمت و مهربانی در داخل جامعه اسلامی و اصل قاطعیت و شدت در مقابل دشمن است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه امت اسلامی باید با وحدت و همدلی در مقابل دشمنان ایستادگی کنند، افزود: حمله اخیر آمریکا و هم پیمانانش به سوریه از یک سو چهره منافقانه برخی کشورهای اسلامی مانند ترکیه را رو کرد و از دیگر سو باعث شد مردم سوریه محکم‌تر از گذشته پشت دولت خود بایستند.