تسهیلات اشتغال زایی به ۵۰۰ مددجوی بهزیستی زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بهزیستی استان زنجان محمد محمدی افزود: یکی از اصلی ترین رویکرد بهزیستی توانمند سازی جامعه هدف تحت پوشش در زمینه اشتغال ، مسکن و.... است که با ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از تسهیلات شرایط بهتری برای افراد معلول و خانوادهایشان فراهم می گردد.

وی ادامه داد: تسهیلات اشتغال زایی بصورت قرض الحسنه توسط بانک های عامل ملی ، کشاورزی ، توسعه تعاون ، مهر ایران ، صادارت ، ملت ، مسکن ، رفاه کارگران ، تجارت ، پارسیان و سپه پرداخت می شود.

محمدی اطر نشان کرد : بر این اساس ۵۳۷ نفر از مددجویان به بانکهای عامل معرفی شده و تسهیلات در دست اقدام جهت پرداخت و با استفاده از منابع ۳۶ گانه اشتغال تحقق یافته از قبیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه صورت پذیرفته است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان یادآور شد : عنوان طرح های پرداخت شده در زمینه های دامداری ، کشاورزی ، تولیدی پوشاک ، قالیبافی ، صنایع دستی ، مغازه خواربار فروشی و... است که از این طریق جامعه هدف با دستیابی به درآمد قابل قبول از چرخه حمایتی بهزیستی خارج می شوند.

محمدی افزود: تحت پوشش بودن مددجویان بیکار و متقاضی شغل را از شرایط استفاده از تسهیلات اشتغالزایی بر شمرد و گفت : بهزیستی همچنین به منظور تثبیت اشتغال های ایجاد شده سهم بیمه خویش فرمایی معلولین و مددجویان اشتغال یافته را بمدت ۵ سال پرداخت می کند.

وی با بیان اینکه ۲۷۸ نفر از مددجویان بهزیستی در سال ۹۵ از تسهیلات اشتغال زایی بهره مند شدند تصریح نمود : در سال گذشته مبلغ ۵۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال از سوی بانک های عامل به مددجویان بهزیستی پرداخت شده است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: در راستای مشوق های حمایتی از قبیل کمک های بلاعوض و پرداخت تسهیلات ارزان با هدف ایجاد اشتغال پایدار بیش از ۵۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی استان زنجان از تسهیلات اشتغالزایی بهره مند شدند

محمدی گفت : منابع ۳۶ گانه اشتغال تحقق یافته از قبیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی، سرمایه کار، مشوق های بیمه ای، الگوی استاد و شاگردی ، الگوی همیار زنان و مشاغل خانگی انجام گرفته است.

وی افزود : آماده سازی شغلی فرایندی است که طی آن افراد جامعه هدف سازمان متناسب با توانایی ها، علایق، ظرفیت ها وآموزشهای مختلف اعم از فنی و حرفه ای، مهارتهای کسب و کارو مهارتهای زندگی را در جهت استفاده از فرصت های شغلی بکار می بندند