ساخت هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی

حسن شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بحث توانمندسازی مددجویان در رسیدن به سطح پایدار کمک می کنیم، اظهار کرد: این معاونت در سه حوزه اشتغال، مسکن و توانمند سازی فعالیت می کند که در این راستا علاوه بر پیگیری برای اشتغالزایی جامعه هدف، با کمک به ساخت مسکن، بخش زیادی از هزینه های مددجویان را کاهش می دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمند سازی بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه ساخت مسکن برای جامعه هدف در کشور جزو پنج استان برتر هستیم و در این زمینه تنها بر اساس برش کشوری کار نمی کنیم.

شرفی خاطرنشان کرد: براساس برش کشوری سال گذشته باید برای احداث ۱۲۰ واحد مسکونی جامعه هدف اقدام می کردیم و این در حالی است که هزار و ۱۸۰ واحد در مراحل مختلف از واگذاری زمین تا نازک کاری و تحویل واحدها به صاحبان آنها است.

وی با اشاره به این که در این راستا کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومانی به شکل مرحله ای پرداخت می شود، افزود: واگذاری زمین، آماده سازی آن و انشعابات برق و آب و گاز رایگان است و به گازکشی این واحدها برای دهک های پایین هم کمک می کنیم.

معاون اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بین بهزیستی و بنیاد مسکن در این خصوص، گفت: نگاه ما بر این است که همه متقاضیان واجد شرایط که جزو سه دهک پایین درآمدی هستند، بتوانند برای مسکن ثبت نام کنند.

شرفی با بیان این که در بخش خود مالکی، مددجویان کمک بلاعوض را دریافت می کنند، تصریح کرد: در بخش اشتغال در حال حاضر دو کار پژوهشی «اثر بخشی پرداخت تسهیلات در اشتغال مددجویان» و «نقش مراکز خیریه در همکاری با دولت» توسط اساتید دانشگاه در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر بومی سازی اشتغال استانی و حتی شهرستانی، افزود: هدف اصلی از پرداخت تسهیلات اشتغال، پایداری آن برای جامعه هدف است که در این راستا مشوق های بیمه ای برای کارفرمایان پیش بینی شده که از ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۰درصد آن پرداخت می شود.

وی با بیان این که سال گذشته ۱۰۰ درصد کمک هزینه درمان جامعه هدف افزایش یافت، یاد آور شد: از اواخر سال گذشته پارلمان دانش آموزی شامل ۱۱۸ دانش آموز ۱۴تا ۱۸سال استان با هدف ایجاد فرصتی برای کسب مهارت حل مسئله و مسئولیت های زندگی برای رسیدن به توانمند سازی و خود باوری، تشکیل شد.

شرفی تاکید کرد : به دلیل افزایش هزینه نصب پنل‌های خورشیدی در حال حاضر نصب این پنل ها برای مددجویان به صرفه نیست و تنها از طریق تجمیع سرمایه گذاری انجام این کار برای مددجویان با استفاده از پنل های با کیفیت امکان پذیر است.

وی اظهار کرد: از سال های گذشته حدود ۱۰۰ نفر از جامعه هدف در کارخانه های استان و حدود پنج نفر از ناشنوایان هم در گلخانه ها مشغول کار شده اند.

شرفی با بیان اینکه امسال برای ودیعه مسکن مددجویان، اجاره و ساخت و ساز مسکن، ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده است، افزود: سال گذشته هم ۹۳ میلیارد تومان در این زمینه تخصیص یافت که ۱۰۰درصد متقاضیان استان از آن بهره مند شدند.