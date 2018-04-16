۱۵۰ طرح هادی بازنگری شد/شناسایی ۳ روستای بافت باارزش در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی نوذری ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر فعالیت می کند، گفت: ۵۰ درصد مازندرانی ها در روستاها زندگی می کنند در حالی که میانگین کشوری ۲۵ درصد است.

خانی نوذری ساخت مسکن روستایی، مسکن محرومین، اجرای طرح هادی، صدور سند مالکیت، نظارت بر ساخت و سازها و پرداخت وام قرص الحسنه از جمله فعالیت های بنیاد مسکن در روستاهای استان دانست.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با بیان اینکه در سال های اخیر جمعیت در روستاها افزایش پیدا کرده است، گفت: در استان مازندران به دلیل بعد مسافت و داشتن امکانات در روستاهای جمعیتی افزایش یافته است.

وی به ظرفیت های استان در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: باید برنامه ریزی ها مناسب در جذب گردشگر انجام شود تا بتوانیم در روستاها شاهد رونق اقتصادی باشیم.

خانی نوذری با بیان اینکه دولت برای استان های شمالی ضوابط خاصی در تهیه طرح هادی در نظر گرفته است، گفت: یکی از برنامه های ما جلوگیری از ساخت و سازها غیر مجاز در زمین های کشاورزی است.

وی به برنامه ریزی در حوزه زیست محیطی اشاره کرد و گفت: در بازنگری طرح هادی مسائل زیست محیطی مانند فاضلاب و زباله دیده شده است.

خانی نوذری با بیان اینکه سه روستا در استان مازندران دارای بافت باارزش است، گفت: در کارگروه کشور سه روستای مازندران به عنوان روستای هدف گردشگری،انتخاب شدند و اعتباراتی در این حوزه در نظر گرفته شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران بابیان اینکه در اجرای طرح های هادی عقب ماندگی داریم، افزود: در هزارو ۴۰۰ روستا عملیات اجرایی آغاز شده است و ۷۵۰ روستا فاز نخست به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت ۶۴میلیارد تومان مصوب کرده است که حدود ۴۶ درصد تخصیص پیدا کرده است، ادامه داد: با تخصیص صد درصدی اعتبارات ۵۵۷ پروژه طرح هادی نیمه تمام استان به اتمام می رسد.

خانی نوذری با بیان اینکه اولویت بنیاد مسکن مازندران اتمام پروزه های نیمه تمام است، گفت: در سه سال اخیر ۵۰ میلیارد تومان قیر دولتی برای آسفالت روستایی هزینه شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران افزود: در سه سال اخیر ۲۰۲کیلومتر راه روستایی در عرض شش متر انجام شده است.

وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت از سال ۷۴در مازندران آغاز شده است، گفت: در سال ۹۶ با همکاری اداره ثبت ۱۴ هزار جلد سند صادر شده است.