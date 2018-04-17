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۲۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

فعالیت حدود ۵ هزار نشریه دانشجویی/ برگزاری جشنواره نشریات

فعالیت حدود ۵ هزار نشریه دانشجویی/ برگزاری جشنواره نشریات

معاون فرهنگی وزارت علوم از برگزاری جشنواره نشریات دانشگاهی در سال ۹۷ خبرداد و گفت: قریب ۵ هزار نشریه دانشگاهی با موضوعات و محتوای مختلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم؛ غلامرضا غفاری با تاکید بر حمایت از فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی دانشجویی گفت: حوزه ی نشریات دانشگاهی حوزه ای متنوع، پویا و متکثر است و طیف عمده ای از فعالیت های فکری، فرهنگی و علمی از طریق نشریات صورت می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت قریب ۵ هزار نشریه دانشگاهی با موضوعات و محتوای مختلف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اظهار داشت: ویژگی خاص و ظرفیت عظیم نشریات می طلبد که این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در کانون برنامه های مختلف حمایتی قرار گیرد.

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به نقش نشریات دانشگاهی در فضای فکری و فرهنگی دانشگاه ها و توان تاثیرگذاری آنها گفت: بر اساس قانون، حمایت برای ارتقاء کمی و کیفی و زمینه‌سازی بسترهای مناسب برای فعالیت های نشریات دانشجویی از جمله سیاست‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه ها است.

وی جشنواره نشریات دانشگاهی را فرصت مناسبی برای ترغیب و تشویق فعالیت های رسانه ای، معرفی آثار و رسانه های برتر دانشجویی و امکان اننتقال تجربیات و افزایش ظرفیت فعالیت های داوطلبانه دانشجویی خواند و تاکید کردند موفقیت در این عرصه بیش از هر چیز نیازمند افزایش مشارکت دانشجویان است.

غفاری همچنین با اعلام خبر برگزاری جشنواره نشریات دانشگاهی (تیتر ۱۱) در سال ۹۷ افزود: معاونت فرهنگی هم اکنون مشغول برنامه ریزی و تدارک مقدمات لازم برای برگزاری این جشنواره است.

کد مطلب 4273294
زهرا سیفی

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