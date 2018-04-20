محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی با ارزش آبی پوشان مقابل الهلال و صدرنشینی این تیم در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: مثل همه بازی های قبلی استقلال بازی خوبی از این تیم مقابل الهلال شاهد بودیم. در این بازی نیاز به زدن به آب و آتش نبود و این موضوع را هم شفر درک کرده بود و هم بازیکنان به آن واقف بودند.

وی افزود: سر گروه شدن در این گروه مهم بود. همه تیم ها در همه تورنمنت های دنیا نحوه صعود شان را مهندسی می کنند و یک استراتژی جدولی دارند. شفر هم برای آن که راه صعودش به مراحل بالاتر هموارتر باشد تشخیص داد با حریفی به جز الدحیل در مرحله بعدی بازی کند. حالا این حریف ذوب آهن باشد یا لوکوموتیو تاشکند برای استقلال خیلی فرق ندارد. مهم این بود که با الدحیل برخورد نکنیم.

نوری گفت: البته منظور من این نیست که از الدحیل واهمه داریم یا این تیم را قوی تر از خود می دانیم. بلکه منظورم این است که عبور از الدحیل انرژی بیشتری می برد و ممکن است عبور از این تیم محروم و مصدوم بیشتری بر جای بگذارد و در مراحل بالاتر کار را برای ما سخت تر کند.

عضو کمیته فنی آبی پوشان بیان داشت: در این بازی نیاز نبود از همه توان تیم استفاده شود. شفر در واقع حساب کتاب بازی های باقی مانده لیگ، فینال جام حذفی و مرحله بعدی لیگ قهرمانان را هم کرد و با مدیریت انرژی تیمش را چیدمان کرد. اوج هنر شفر در این بازی جایی بود که فرشید باقری در همان ۵ دقیقه ابتدایی مصدوم شد. شفر بدون از دست دادن تمرکز با یک تعویض کاملا منتطقی و یک جابجایی شرایطی را در تیم ایجاد کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و ریتم و هارمونی تیم به هم نریخت.

پیشکسوت آبی ها خاطر نشان ساخت: البته از نقش رحمتی در رقم خوردن این نتیجه هم نباید گذشت. او در چند نوبت همه تجربه و توانش را به کار گرفت تا دروازه تیم باز نشود.

نوری در ادامه اضافه کرد: مهم ترین بازی پیش روی ما در این ایام فینال جام حذفی است. تیم ما باید برای این بازی با تمرکز کامل به میدان برود. خونه به خونه علیرغم لیگ یکی بودنش می‌تواند یک حریف بسیار خطرناک باشد. نباید تیم های لیگ یکی را در جام حذفی دست کم گرفت.