ضعف روحیه تجارتی در خراسان جنوبی/فرهنگ تجاری سازی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی چهارشنبه شب در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: گردشگری یکی از صنعت هایی است که اشتغال های سریع را ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه گردشگری منشا برکات زیادی از جمله رفع بیکاری و حل مشکل اشتغال است، افزود: یک منطقه می تواند تاثیرگذاری فرهنگی زیادی بر ذهن یک گردشگر داشته باشد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گاهی گردشگران خارجی قانون مند تر از گردشگران داخلی کشور هستند و احترام زیادی برای اعتقادات مردم منطقه قائلند اما متاسفانه در برخی مواقع عدم اطلاع رسانی درست مشکل ساز می شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه ها باید با هماهنگی های لازم به گونه ای عمل کنند که صنعت گردشگری ناخواسته با مشکل مواجه نشود، گفت: باید در یک برنامه ریزی دقیق اولویت های استان در سال ۹۷ مشخص شود.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه فضای کسب و کار برای هر کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است و متاسفانه ایران رتبه خوبی در این خصوص ندارد، عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبات بسیار خوبی را در خصوص فضای کسب و کار داشته است که امیدواریم به خوبی نیز اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه خصوصی سازی در کشور ایران هنوز مظلوم است و بخش دولتی بر تمامی مسائل چنگ زده است، اظهار داشت: ضعیف بودن روحیه تجارت و واردات و صادرات در استان یکی از معضلات بسیار بزرگ در استان است که در این خصوص نیاز به آموزش و فرهنگ سازی وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش دولتی باید کمک کند تا بخش خصوصی بتواند شرکت های صادراتی و توانمند راه اندازی کند، افزود: نمایندگان استان آمادگی دارند قوانین دست و پاگیر را با ارائه راهکار کارشناسی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: توجه به شعار سال باید یکی از اولویت های مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باشد چراکه این شعار از اشتغال و تولید کشور حمایت می کند.