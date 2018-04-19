نمایشگاه کتاب روز کارآفرینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه موضوعی کتاب روز ملی کارآفرینی روز دوشنبه ۳ اردیبهشت، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود.

امروزه در دنیا بیش از یک میلیارد جوان پانزده تا بیست و چهار ساله وجود دارند که ۱۸ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. زنان و مردان جوان، نقش مهمی به عنوان شهروندان، کارگران مولد، کارآفرینان، مصرف کنندگان، اعضای جامعه مدنی و عاملان تغییر، ایفا می‌کنند. انرژی و ظرفیت آنها برای نوآوری، منابع گرانبهایی است که هیچ کشوری حاضر به از دست دادن آنها نیست.

در ایران نیز دولت توجه جدی و ساختاری به مقوله کارآفرینی در جامعه دارد و تاکنون کوشیده است با رویکرد حمایت گسترده از کارآفرینان، بسترهای لازم را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم آورد، با همین رویکرد و بر مصوبه ۶۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سوم اردیبهشت به عنوان روز ملی کارآفرینی نامگذاری شده است.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور اطلاع رسانی در این حوزه و در ادامه روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، نمایشگاهی از منابع موجود خود را روز دوشنبه ۳ اردیبهشت در ساعات کاری کتابخانه در محل آن واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا می‌کند.