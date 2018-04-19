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۳۰ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۱۸

در کتابخانه حسینیه ارشاد؛

نمایشگاه کتاب روز کارآفرینی برگزار می شود

نمایشگاه کتاب روز کارآفرینی برگزار می شود

نمایشگاه موضوعی کتاب روز ملی کارآفرینی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه موضوعی کتاب روز ملی کارآفرینی روز دوشنبه ۳ اردیبهشت، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود.

امروزه در دنیا بیش از یک میلیارد جوان پانزده تا بیست و چهار ساله وجود دارند که ۱۸ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. زنان و مردان جوان، نقش مهمی به عنوان شهروندان، کارگران مولد، کارآفرینان، مصرف کنندگان، اعضای جامعه مدنی و عاملان تغییر، ایفا می‌کنند. انرژی و ظرفیت آنها برای نوآوری، منابع گرانبهایی است که هیچ کشوری حاضر به از دست دادن آنها نیست.

در ایران نیز دولت توجه جدی و ساختاری به مقوله کارآفرینی در جامعه دارد و تاکنون کوشیده است با رویکرد حمایت گسترده از کارآفرینان، بسترهای لازم را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم آورد، با همین رویکرد و بر مصوبه ۶۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سوم اردیبهشت به عنوان روز ملی کارآفرینی نامگذاری شده است.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور اطلاع رسانی در این حوزه و در ادامه روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، نمایشگاهی از منابع موجود خود را روز دوشنبه ۳ اردیبهشت در ساعات کاری کتابخانه در محل آن واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا می‌کند.

کد مطلب 4275464

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