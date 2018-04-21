به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، عربستان نخستین پرده آیمکس و سالن چند منظوره خود را ایجاد میکند و کمپانی ووکس نیز قرار است دومین زنجیره سالنهای سینمایی عربستان را بسازد.
درست یک روز پس از افتتاح تاریخی سالن سینمای AMC در ریاض که کارش را از ۱۸ آوریل شروع کرد، ووکس اعلام کرد بزرگترین زنجیره سالنهای خاورمیانه را میسازد.
ووکس اعلام کرد مجوز این کار را دریافت کرده و نخستین سالن چند منظوره عربستان به زودی شروع به کار میکند.
سینمای ووکس پارک ریاض که در مال پارک ریاض واقع شده شامل ۴ پرده از جمله نخستین پرده آیمکس عربستان خواهد بود که به نمایش برنامههای خانوادگی شامل انیمیشن و فیلمهای آموزشی میپردازد.
ووکس گفته قصد دارد ۶۰۰ پرده سینما را در طول ۵ سال آینده در عربستان بسازد. احتمال داردVue و ipic نیز به ووکس ملحق شوند تا از بازاری که ارزش آن یک میلیارد دلار ارزیابی شده، بهره ببرند.
ووکس یک شبکه وبسایت و خبر آمریکایی متعلق بهVox Media است که کار خود را از سال ۲۰۱۴ شروع کرده است.
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