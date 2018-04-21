تولید ملی با نیاز مردم متناسب شود/ توصیه به صاحبان کسب و کار نوین

علی ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال گفت: حمایت از کالای ایرانی، یک بحث شعاری نیست و نباید در حد شعار بماند.

وی افزود: چرخه رشد کشور و سرمایه گذاری بدون مصرف کالا چرخه معیوب است. اگر بخواهیم کشور رشد کند باید تولیدات در داخل مصرف شود، یعنی نیاز به متناسب شدن بازار در داخل با نیازهای مردم داریم که باید بسترهای آن را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: تعطیلی صنایع دلایل متعددی دارد؛ اما مهمترین دلیل تعطیلی کارخانه ها بحث معیوب بودن چرخه فروش است. یعنی کالاها بازار مصرف ندارند. ما باید در این زمینه شاهد بازنگری باشیم و برای محصولات داخلی بازار مناسب بیابیم.

ربیعی اضافه کرد: البته باید تاکید کرد که در کنار ایجاد بازار، کیفیت نیز می باید ارتقاء یابد، جدا از ضرورت حمایت از کالاهای ایرانی، ما باید روی تکنولوژی هم کار کنیم و استانداردها و کیفیت را بالا ببریم. کیفیت برای کالای ایرانی یک ضرورت است تا کالای داخل همه گیر شود.

تاکید بر حمایت از استارت آپ ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید این وزارتخانه بر حمایت از استارت آپ ها و کسب و کار نوین گفت: ما از حامیان روز اول استارت آپ ها بودیم و تاکید ما بر حمایت جدی از این کسب و کار نوین است.

ربیعی ادامه داد: ما داریم قواعد کار را بر اساس تکنولوژی روز و نیازهای دنیای مدرن، بازتعریف می کنیم. وام هایی که برای اشتغال فراگیر می دهیم، فقط به فیزیک داده نمی شود. متاسفانه ما هنوز حتی در نظام تسهیلات برای کار در فضای مجازی آمادگی نداریم. تسهیلاتش هنوز جا نیفتاده است و در این زمینه کار می کنیم که تسهیلات مناسب ارائه شود. متاسفانه امروز تسهیلات فقط به فیزیک داده می شود.

ربیعی با اشاره به ظرفیت اشتغال بسیار بالای کسب و کار نوین و با بیان اینکه استارت آپی مانند الوپیک در دو روز ۲۰ هزار نفر را جذب کرده است، گفت: چنین استارت آپ هایی علاوه بر ظرفیت اشتغال، در شهرهای بزرگ می توانند بخشی از مشکلات مهم شهروندان را رفع کنند.

وزیر کار در ادامه افزود: پیش از این هم عنوان کردم که ۲۰ تا ۳۰ درصد جهت دهی اشتغال کشور در سال آینده مربوط به کسب و کارهای نوین و الکترونیک خواهد بود و این رقم می تواند در سال های آینده رشد چشمگیرتری داشته باشد.

وی با تاکید بر این مطلب که صاحبان و موسسان کسب و کارهای نوین باید بدانند که در ابتدا، هر چیزی با مقاومت هایی روبرو می شود، گفت: طبیعی است که در این حوزه نیز با مقاومت هایی روبرو باشند. تلاش ما این است که این مقاومت ها کاهش یابد و شرایط فعالیت برای استارت آپ ها تسهیل شود.