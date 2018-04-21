۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

اواسط اردیبهشت ماه

حسین علیزاده در تالار وحدت کنسرت می دهد/ بداهه نوازی در «دیدار»

حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز پیشکسوت موسیقی کشورمان به همراه مجید خلج و علی بوستان کنسرت «دیدار» را در تالار وحدت تهران به صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت بداهه‌نوازی حسین علیزاده، مجید خلج و علی بوستان روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت‌ در تالار وحدت میزبان علاقه مندان موسیقی است.

 محمدحسین توتونچیان «مدیر موسسه فرهنگی هنری ققنوس» و برگزارکننده این رویداد اعلام کرد: تمامی بلیت‌های کنسرت «دیدار» ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به فروش رفته و درصدد آن هستیم این اجراها را در تهران تمدید کنیم.

 کنسرت «دیدار» در دو بخش بداهه و در قالب دونوازی و سه‌نوازی روی صحنه خواهد رفت. بخش اول این کنسرت دونوازی تار و تمبک خواهد بود و قسمت دوم به دونوازی شورانگیز به همراهی تمبک و سازهای کوبه‌ای اختصاص دارد.

 تور کنسرت «دیدار» علاوه بر تهران قرار است در شهرستان‌ها نیز ادامه پیدا کند که تاریخ آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.

علیرضا سعیدی

