حسین علیزاده در تالار وحدت کنسرت می دهد/ بداهه نوازی در «دیدار»

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت بداههنوازی حسین علیزاده، مجید خلج و علی بوستان روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت در تالار وحدت میزبان علاقه مندان موسیقی است.
محمدحسین توتونچیان «مدیر موسسه فرهنگی هنری ققنوس» و برگزارکننده این رویداد اعلام کرد: تمامی بلیتهای کنسرت «دیدار» ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به فروش رفته و درصدد آن هستیم این اجراها را در تهران تمدید کنیم.
کنسرت «دیدار» در دو بخش بداهه و در قالب دونوازی و سهنوازی روی صحنه خواهد رفت. بخش اول این کنسرت دونوازی تار و تمبک خواهد بود و قسمت دوم به دونوازی شورانگیز به همراهی تمبک و سازهای کوبهای اختصاص دارد.
تور کنسرت «دیدار» علاوه بر تهران قرار است در شهرستانها نیز ادامه پیدا کند که تاریخ آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.
