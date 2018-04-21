  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳

نشست هماهنگی بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان برگزار شد

نشست هماهنگی بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان برگزار شد

نشست هماهنگی دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ازبکستان روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

برهمین اساس جلسه هماهنگی جهت انجام بازی  دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان  با حضور محمدرضا ساکت، و نمایندگان هیات فوتبال تهران، ورزشگاه آزادی، تیم های ملی، مرکز ملی فوتبال، پزشکی، امور اداری و تشریفات، حراست، داوران، بین الملل، روابط عمومی، فرهنگی و IT امروز شنبه در سالن اجتماعات روابط عمومی فدراسیون تشکیل شد.

در این نشست در خصوص مسائل مختلفی از قبیل پزشکی، زمان تمرین، وضعیت اسکان تیم ملی ازبکستان، داوران و ناظران، برنامه‌های فرهنگی در ورزشگاه پیش از بازی، حضور رسانه‌ها و خبرنگاران بحث و بررسی صورت گرفت.

کد مطلب 4276598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها