نشست هماهنگی بازی تدارکاتی ایران و ازبکستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ازبکستان روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

برهمین اساس جلسه هماهنگی جهت انجام بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان با حضور محمدرضا ساکت، و نمایندگان هیات فوتبال تهران، ورزشگاه آزادی، تیم های ملی، مرکز ملی فوتبال، پزشکی، امور اداری و تشریفات، حراست، داوران، بین الملل، روابط عمومی، فرهنگی و IT امروز شنبه در سالن اجتماعات روابط عمومی فدراسیون تشکیل شد.

در این نشست در خصوص مسائل مختلفی از قبیل پزشکی، زمان تمرین، وضعیت اسکان تیم ملی ازبکستان، داوران و ناظران، برنامه‌های فرهنگی در ورزشگاه پیش از بازی، حضور رسانه‌ها و خبرنگاران بحث و بررسی صورت گرفت.